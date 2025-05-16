Карпенко: Белорусы примут участие в электоральном форуме в Кыргызстане

Страны СНГ обменяются лучшими образовательными методиками для потенциальных организаторов выборов. Об этом стало известно на республиканском семинаре-совещании, где обсудили опыт и перспективы развития избирательной системы Беларуси. Председатель ЦИК Игорь Карпенко рассказал, что белорусы примут участие в электоральном форуме, который в конце июня пройдет в Кыргызстане.

"Он будет представлен как печатными изданиями, так и различными информационными материалами, включая интернет-источники, различные тестирующие комплексы. Мы все это презентуем, покажем, обсудим. И, конечно, нам интересен опыт наших коллег, - отметил он. - Допустим, игра Выбор.BY - мы ее подсмотрели в Российской Федерации. Но, естественно, она адаптирована под наши выборы. Игра посвящена парламентским выборам нашей страны, может быть, есть смысл разработать игру и по выборам Президента Республики Беларусь".