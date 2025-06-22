Касперович: Патриотизм - это чувствовать себя частью целого великой страны

Ректор Брестского государственного технического университета Сергей Касперович пояснил в эфире "Первого информационного", почему в его вузе уделяют серьезное внимание патриотическому воспитанию.

Сергей Касперович:

"Хорошие уроки в недавнем прошлом дали понять, что патриотизм - это не просто о словах, а это о деле, о чувстве себя частью большого целого великой страны, которая выстояла, когда это было нужно, а также великой страны, которая уверенно идет вперед".

По словам ректора, будущее и движение вперед - это молодежь. К слову, в техническом вузе ведут не просто подготовку профессионалов, которые умеют чертить, проектировать, создавать современные инженерные системы, а еще и воспитывают полноценных, уверенных граждан страны, которые понимают, что идти вперед нужно вместе с Родиной.