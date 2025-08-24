Едва покинув Вашингтон, европейские лидеры начали торпедирование шагов по мирному урегулированию. В течение 10 дней намерены разработать некие гарантии безопасности.

Однако те пункты, которые озвучены или вынесены в публичную плоскость, говорят лишь об одном: делается все для того, чтобы конфликт продолжался до последнего украинца. Например, предложение ввести по достижении мира контингент западных войск в Украину.

В рубрике "Катюшин расчет" расскажем, как саботируется переговорный процесс.

Украину ставят на гарантию

Синдром "аляскинского рукопожатия" и мир под брюссельским соусом. Сразу после теплой и шокирующей встречи Трампа и Путина на Аляске, модный приговор для Зеленского устроили в Вашингтоне. А европейский табор на приставных стульчиках ожидал у дверей Овального кабинета. Церемониал переговоров прошел, дальше от европейских лидеров последовала перекличка, какие войска и с какой миссией готовы отправить в Украину в качестве неких гарантий безопасности.

Трамп у карты Украины. Эти территории уже отвоеваны Россией. Украина становится меньше. И много территорий, о которых говорил хозяин Белого дома, можно получить, только если остановить конфликт. Чем раньше, тем лучше. Позже Зеленский попытался отшутиться, мол, намерен эту карту забрать на память.

Хотя, конечно, Трамп спутал все карты. Как минимум, европейским политикам. У Зеленского нет козырей. Очередное напоминание, которое должно было приземлить. Однако сразу после неотрезвленные европейские политики заявили, что разрабатывают некие гарантии безопасности.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Первая гарантия безопасности - это сильная украинская армия. То есть несколько тысяч людей, которые хорошо вооружены, с оборонными системами, с лучшими стандартами и так далее. Второе - присутствие сил сдерживания. Британцы, французы, немцы, турки и другие могли бы выразить готовность вести операции по сдерживанию не на передовой, не провокационно, а перестраховочно в воздухе, в море и на суше, чтобы показать стратегический сигнал".

Начало российского СВО. Вспомним. В 2022 году, еще до - началась накачка Украины оружием. Почти полсотни военно-транспортных самолетов приземлились в Украине из США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы. На борту различные виды вооружения.

Возможно ли закончить конфликт миром, продолжая накачивать Украину оружием и введя контингент? Идея звучит абсолютно безумно, если только она не состоит в том, чтобы сорвать процесс урегулирования. Как могут выглядеть "гарантии безопасности" в виде войск в Украине? Рассуждает TIMES.

Одна из концепций заключается в направлении тренировочных миссий. Газета пишет о том, что "тысячи военных Франции и Британии" могут быть отправлены в преимущественно западные регионы Украины для того чтобы обучать там военных. Однако, и вчера, и сегодня украинские военные и так проходили и проходят обучение, а на территории Украины присутствуют инструкторы. Далее вариант: защита территории с воздуха.

Третий вариант: расширение натовской статьи 5 на Украину. И четвертый: создание оборонительного альянса наподобие Японии. Times напоминает, что отношения между США и Японией допускают и наличие американских военных баз. Однако это тоже становится риском для мировой войны. Ни один из пунктов, или озвученных европейскими политиками предложений не просто не являются компромиссом, скорее, напротив, прямо противоречат процессу урегулирования украинского конфликта.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства BALTNEWS:

"Западники заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Сегодня он двигает их экономику, двигает их гособорону. Заказ позволяет им не отвечать на вопросы социальной политики, экономического роста, точнее, стагнации в их странах. В общем-то, они этим конфликтом оправдывают собственную хозяйственную некомпетентность".

В Европе не унимаются. Подливают масла в огонь и отдельные украинские политики. Чем альянсу может быть полезна Украина? Вопиющее заявление киевского посла в Польше.

Василий Боднар, посол Украины в Польше:

"Сегодня именно мы защищаем НАТО от российской агрессии. Мы понимаем теперь предупреждение, что никто не хочет воевать, но если завтра Россия нападет на государства НАТО, то без Украины на своей стороне это будет гораздо труднее, чем с Украиной. Так что подумайте над тем, что Украина - это добавленная ценность для НАТО, потому что Украина воюет и умеет убивать русских, а вы еще нет".

Пока шли переговоры на Аляске, европейский табор думал. Думал над тем, как затянуть конфликт на шее украинцев и не дать им выпутаться из этой петли. Буквально сразу началась и перекличка, кто готов отправить свои войска в Украину, как только будет перемирие. Едва ли, правда, можно снизить градус напряженности в очаге регионального европейского костра, подливая масла и направляя натовских военных под бок к России, уже не конспирировано в виде наемников, а с шевронами и автоматами.

Свои войска готовы направить как минимум 10 стран, об этом сообщает агентство Bloomberg, не уточняя о каких именно государствах идет речь. Однако свой бицепс намерена показать Литва. Советник Науседы даже обозначил сколько - столько же, сколько Вильнюс отправлял в рамках миссии НАТО в Афганистане. Германия колеблется, как Париж и Лондон.

Борис Рожин, военный эксперт (Россия):

"Они будут продолжать саботировать переговорный процесс: заявление про ввод европейских войск в Украину, про то, что вопрос с НАТО еще не решен, что он может быть просто отложен. То есть это выдвижение заведомо неприемлемых для России требований, с которыми Россия смириться не сможет и не смирится. И это сделано специально для того, чтобы как-то сорвать переговорный процесс. Россия стремится к миру, долгосрочному миру, который решит вопрос ее стратегической безопасности. Если Трамп пытается продать под видом доброго полицейского на фоне злого полицейского из Европы какие-то кривые условия, то России этот вариант не интересен".

Европейским лидерам мир не нужен. По той же причине выдвигаются заранее неприемлемые для России требования по урегулированию украинского кризиса. Куда интереснее осваивать бюджет на перевооружение. Например, Европа профинансирует покупку Украиной американского оружия на 100 миллиардов в обмен на гарантии безопасности от США после мирного урегулирования. Об этом пишет Financial Times. План Евросоюза заключается в том, чтобы в том или ином виде устроить присутствие стран НАТО у границ России.