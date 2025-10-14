Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Каждому производству - своего специалиста: Денис Езерский встретился с учащимися колледжа полиграфии

Кадровый потенциал - основа стабильности и залог уверенного будущего! Сегодня на базе Минского государственного колледжа полиграфии прошла встреча с заместителем министра информации Денисом Езерским, посвященная подготовке специалистов для полиграфической отрасли.

О подготовке кадров для одной из ключевых отраслей промышленности - полиграфии - сегодня говорят в Минском государственном колледже полиграфии имени В. З. Хоружей. Встреча, организованная Министерством информации, объединила трудовой коллектив учреждения образования, представителей ведущих полиграфических предприятий и студентов-первокурсников.

В центре обсуждения - конкретные шаги по интеграции учебного процесса с реальными потребностями отрасли, подготовка высококлассных специалистов, вопросы целевого обучения и трудоустройства выпускников.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "Предприятия, которые активно и плотно работают сегодня с учреждениями среднеспециальными и высшего образования, потребностей в кадрах не испытывают. Они знают, сегодня они ждут 7 человек, в следующем году им надо 3 человека и так далее. Это плановая работа. Эти встречи и нужны для того, чтобы проговаривать механизмы, алгоритмы, каким образом взаимодействовать, работать в эскадре, организовывать производственную практику, что необходимо для того, чтобы каждый по итогу получил своего специалиста".

Александр Симоненко, директор Минского государственного колледжа полиграфии имени В. З. Хоружей

Александр Симоненко, директор Минского государственного колледжа полиграфии имени В. З. Хоружей: "Сегодняшний опыт показывает, что целевая подготовка - это одно из эффективных средств планирования взаимодействия предприятия с будущими сотрудниками. Они должны понимать, что их ждут на предприятии, что они сегодня заключили договор и на предприятиях все эти три года, пока они обучаются в учреждении образования, их ждут, их встречают при прохождении производственного обучения, производственной практики".

Сотрудничество между учреждениями образования и производством - это залог того, что в будущем на наших предприятиях будут работать квалифицированные, мотивированные и подготовленные специалисты.

