Каждому производству - своего специалиста: Денис Езерский встретился с учащимися колледжа полиграфии

Кадровый потенциал - основа стабильности и залог уверенного будущего! Сегодня на базе Минского государственного колледжа полиграфии прошла встреча с заместителем министра информации Денисом Езерским, посвященная подготовке специалистов для полиграфической отрасли.

О подготовке кадров для одной из ключевых отраслей промышленности - полиграфии - сегодня говорят в Минском государственном колледже полиграфии имени В. З. Хоружей. Встреча, организованная Министерством информации, объединила трудовой коллектив учреждения образования, представителей ведущих полиграфических предприятий и студентов-первокурсников.



В центре обсуждения - конкретные шаги по интеграции учебного процесса с реальными потребностями отрасли, подготовка высококлассных специалистов, вопросы целевого обучения и трудоустройства выпускников.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "Предприятия, которые активно и плотно работают сегодня с учреждениями среднеспециальными и высшего образования, потребностей в кадрах не испытывают. Они знают, сегодня они ждут 7 человек, в следующем году им надо 3 человека и так далее. Это плановая работа. Эти встречи и нужны для того, чтобы проговаривать механизмы, алгоритмы, каким образом взаимодействовать, работать в эскадре, организовывать производственную практику, что необходимо для того, чтобы каждый по итогу получил своего специалиста".

Александр Симоненко, директор Минского государственного колледжа полиграфии имени В. З. Хоружей: "Сегодняшний опыт показывает, что целевая подготовка - это одно из эффективных средств планирования взаимодействия предприятия с будущими сотрудниками. Они должны понимать, что их ждут на предприятии, что они сегодня заключили договор и на предприятиях все эти три года, пока они обучаются в учреждении образования, их ждут, их встречают при прохождении производственного обучения, производственной практики".