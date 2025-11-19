КГК: до конца 2025 года все программы по благоустройству будут завершены

В Комитете госконтроля обсудили самые актуальные вопросы, связанные с наведением порядка на земле. Несмотря на то что в Год благоустройства уже многое сделано, остаются и проблемные моменты. Среди них снос ветхих строений, ремонт детских площадок и уборка растительности в сельской местности.

Чаще всего это единичные случаи, но, как отметили в госконтроле 19 ноября, до конца 2025 года, который был объявлен Годом благоустройства, все программы по наведению порядка на земле должны быть реализованы. Еще есть время, поэтому специалисты готовы взяться за работу, где это необходимо.

Двор жилого дома на Логойском тракте в Минске сейчас выглядит, как на рекламном буклете про элитные жилые комплексы, а ведь кругом обычные панельки. Все это потому, что жильцы не стали ждать подарка судьбы, обустройство двора вязли в свои руки. Местный актив подал заявку на участие в программе "Гражданская инициатива" и выиграл в конкурсе. Как итог - детская и спортивная площадки были оплачены на 90 % из госбюджета.

Светлана Воробей, специалист Машеровского окружного совета территориального общественного самоуправления № 47:

"В 20225 году мы реализовали в Советском районе 4 проекта. Все они касались обустройства детских игровых площадок. Они реализованы, везде были праздники и торжественные открытия. Что касается следующего года, мы подали уже 12 проектов на конкурс. Сейчас они рассматриваются в горсовете. Среди них детские игровые площадки, спортивные площадки, установка велогаража".

Принять участие в программе может любой желающий. Для этого достаточно подать заявку со своей гражданской инициативой, в которой нужно описать суть предложения: например, строительство детской площадки, установка турников или создание артобъекта.

Молодежный парк в Заславле для всех местных открылся накануне "Дожинок". Здесь с удовольствием гуляет молодежь, семьи и пожилые люди. Есть также велодорожки, зоны отдыха и даже турники, но, увы, не обошлось без ложки дегтя.

Парк получился хороший, но из-за того, что он находится в низине, его стало подтапливать. Огромная лужа приносит неудобства местным жителям. Справиться с ней решили кардинальным образом - откачать.

Как удалось выяснить, с расчетами при проектировании просчитался подрядчик. Ему же предстоит и устранить проблему в ближайшее время. До этого местные власти брать на баланс города парк не спешат.

Юрий Мацкевич, зампредседателя городского исполнительного комитета г. Заславль:

"Предлагается построить ливневый колодец с устройством дренажной системы, что позволит в последующем избежать подтоплений данного парка".

Сергей Александров, начальник управления КГК по Минской области:

"Мы выявляем подобные факты, обращаем на них внимание. Есть подобные факты в деревне Бровки. Там есть остановочный пункт, на котором отсутствует какой-либо навес для дождливой погоды. Гражданам негде даже укрыться от дождя".

Проблемы хоть и небольшие, но требуют решения. В госконтроле это понимают, поэтому придают дополнительный импульс для наведения порядка на земле с участием всех заинтересованных ведомств.

19 ноября в КГК состоялась соответствующая коллегия. Как отметили в госконтроле, отдельные задания в планах по благоустройству изначально занижены. Поэтому неудивительно, что эти показатели якобы перевыполняются. При этом местными властями не востребованы дополнительные полномочия по благоустройству.

Вадим Волович, начальник главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля:

"Глава государства в начале года предоставил полномочия на упрощение процедуры сноса аварийных объектов, закупки товарно-материальных ценностей. Все это направлено на экономию государственных средств и сокращение сроков для реализации мероприятий. Наши контрольные мероприятия показали, что далеко не все райисполкомы этим правом воспользовались".

Пока факты бесхозяйственности выявляются много где. Они хоть и не грубые, но есть. В антирейтинге - земли, заросшие золотарником, ветхие здания, которые подлежат сносу, но до сих "украшают" своим видом в стиле ретро площади и улицы отдельных городов. Однако в планах присутствует далеко не полный их перечень, многие никуда не включены для сноса. При этом в ряде регионов выполнение отдельных мероприятий и вовсе затягивается. А количество заявок и претензий в контакт-центр 115 за последний год по вопросам благоустройства и содержания населенных пунктов выросло.

"Нас волнует, почему вызван рост обращения граждан, например, по освещенности населенных пунктов, по удалению кустарниковой растительности, по содержанию территорий кладбищ, по подтоплению улиц. Непонятно, в связи с чем связан рост обращений граждан. Мы обстоятельно обсудили этот вопрос и получили на него ответы", - отметил Вадим Волович.

По результатам коллегии решено ускорить работу там, где это еще нужно, чтобы к концу Года благоустройства доделать запланированное.