Хазин перечислил признаки того, что евроатлантические элиты очень сильно надавили на Трампа

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Евроатлантические элиты очень сильно надавили на Трампа - так, что он фактически отказался от своей концепции последнего месяца. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.

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Он назвал три направления, по которым, по его мнению, это происходит. "Направление первое - это финансовое. И мы видим, как уже неделю и даже больше падают фондовые рынки в США. И это оказывает сильное психологическое давление, хотя Трамп уже несколько раз говорил, что все это неважно, а главное - экономика, главное - восстановление инвестиционного процесса. Но инвестиционный процесс будет восстанавливаться многие месяцы, а рынки падают уже сейчас. Разумеется, и близко еще не дошло до чего-то серьезного, но тем не менее панику раскрутить можно. Первое обстоятельство", - отметил он.

"Обстоятельство второе. Я не исключаю, что Трамп столкнулся с чрезвычайно мощным саботажем клинтоновского глубинного государства. И ему было четко сказано, что если он не пойдет на уступки, то раз, два, три, четыре, пять не будет", - обозначил Михаил Хазин.

Война и мир | Противоречия на пути к миру | Трамп и его амбиции | Ключ к соглашениям Война - это противоестественное состояние. Российское руководство многократно пыталось решать конфликты мировыми способами. Москва сделала много уступок в отношениях с Украиной и долго верила в добрые намерения украинских лидеров, сначала Порошенко, а затем Зеленского. Однако в Украине сложилась ситуация, при которой доверие было утрачено. 15.03.2025 16:00