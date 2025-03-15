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Хазин перечислил признаки того, что евроатлантические элиты очень сильно надавили на Трампа
Евроатлантические элиты очень сильно надавили на Трампа - так, что он фактически отказался от своей концепции последнего месяца. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.
Он назвал три направления, по которым, по его мнению, это происходит. "Направление первое - это финансовое. И мы видим, как уже неделю и даже больше падают фондовые рынки в США. И это оказывает сильное психологическое давление, хотя Трамп уже несколько раз говорил, что все это неважно, а главное - экономика, главное - восстановление инвестиционного процесса. Но инвестиционный процесс будет восстанавливаться многие месяцы, а рынки падают уже сейчас. Разумеется, и близко еще не дошло до чего-то серьезного, но тем не менее панику раскрутить можно. Первое обстоятельство", - отметил он.
"Обстоятельство второе. Я не исключаю, что Трамп столкнулся с чрезвычайно мощным саботажем клинтоновского глубинного государства. И ему было четко сказано, что если он не пойдет на уступки, то раз, два, три, четыре, пять не будет", - обозначил Михаил Хазин.
Война и мир | Противоречия на пути к миру | Трамп и его амбиции | Ключ к соглашениям
Война - это противоестественное состояние. Российское руководство многократно пыталось решать конфликты мировыми способами. Москва сделала много уступок в отношениях с Украиной и долго верила в добрые намерения украинских лидеров, сначала Порошенко, а затем Зеленского. Однако в Украине сложилась ситуация, при которой доверие было утрачено.
Сразу после скандала в Овальном кабинете Зеленский поехал в Лондон, где его даже показали вместе с Карлом III, обратил внимание публицист. "А не секрет, что один из важных политических факторов в Новой Англии Cоединенных Штатов Америки, (Новая Англия - это бывшие британские колонии, первые штаты Соединенных Штатов Америки) - это то, что там очень сильны масонские ложи, структуры, которые иерархически подчиняются правящему британскому монарху. Это тоже инструмент давления, - пояснил Михаил Хазин. - И то, что Зеленского показали с Карлом III, это был сигнал. Может быть, еще есть какие-то варианты, мы еще не знаем, что происходит по еврейской линии. Но надо учесть, что усилия Британии по организации войны на Ближнем Востоке усиливаются. И, может быть, Трампу было сказано, что если он не поддастся на Украине, то он получит еще и войну на Ближнем Востоке, после чего о его главном плане ограничений Китая придется забыть на достаточно длительный срок".