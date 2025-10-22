ХIV Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства стартовал в Минске

Будущее инженерного образования стало ключевой темой ХIV Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства в Минске. Торжественный старт дали в БНТУ.

В условиях быстро меняющегося мира, где инновации и технологии занимают лидирующие позиции во всех отраслях и имеют важное ключевое значение, потребность в кадрах, которые будут обеспечивать технологический суверенитет нашего государства, крайне необходимы. Именно будущее инженерного образования стало лейтмотивом ХIV Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Традиционная площадка диалога - БНТУ. За исключением прошлого года, форум впервые прошел на территории Российской Федерации.

В этом году особое внимание уделено развитию инженерного образования для будущего промышленности и экономики, а также патриотическому воспитанию молодежи. Вопросы по этому направлению будут обсуждать на тематических секциях. Но также акцент сделают и на реализацию проектов, разработок, бизнес-идей участников форума. В программе: семинары, конференции, питчинги, круглые столы, акции и бизнес-бои.

За 13 лет проведения форум стал мостом между научными школами Беларуси и России. Поделиться своим опытом приезжают и коллеги из ряда зарубежных странах, к примеру, из Узбекистана и Китая. Форум уже стал узнаваемым брендом и важной площадкой для обмена опытом и формирования новых совместных проектов.

