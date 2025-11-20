3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
Хижняк провел общение по вопросам кибербезопасности с коллективом предприятия по переработке сырья
Предприятие в Березовском районе по переработке сырья животного происхождения - современное производство, которое является важным экономическим субъектом Беларуси.
20 ноября его посетил председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и отметил высокий уровень технологической дисциплины. Состоялось и общение с коллективом, в том числе по вопросам кибербезопасности и преступлений в Cети.
Александр Хижняк, директор РУП "Белниипградостроительства", председатель Республиканской партии труда и справедливости:
"Что ты делаешь в Cети? Как ты защищаешь свои данные? А нужно ли это вообще выкладывать в Cеть? Не зря есть такое очень хорошее выражение: "Будь осторожен! Следи за собой!" Сегодня очень важная роль отводится информированию наших граждан о том, какие способы, методы, меры, особенно психологические, применяют мошенники в сети Интернет".
Александр Чиж, замдиректора предприятия по переработке сырья животного происхождения:
"Это делается для того, чтобы люди были больше информированы о ситуации в стране и мире. Коллектив у нас большой, дружный. Мы постоянно проводим повышение квалификации и производим на предприятии перевооружение, модернизацию оборудования, чтобы быть конкурентоспособными, выходить на новые виды продукции и расширять регионы нашей продажи".
В год предприятие перерабатывает более 150 тыс. т сырья животного происхождения. География поставок широкая - от стран СНГ до Сингапура.