Хор культур: как проходит диалог участников "Интервидения" вне репетиции

Молва об "Интервидении" дошла до Таймс-сквер. На центральной площади Нью-Йорка объявили о прямой трансляции шоу, которое уже не за горами - 20 сентября.

За возродившимся международным музыкальным конкурсом будет следить как минимум 3 млрд жителей мира. Трансляцию обеспечат в 20 стран. На площадке Live Арены уже заряжены 39 камер. В их объективы попадет и белорусский "Мотылек", номер Насти Кравченко будет высокотехнологичным.

Мосты на века помогают выстраивать организаторы "Интервидения" 22 странам мира, которые уже активно репетируют свои песни. Пока Соединенные Штаты Америки не доехали, но обещают, что со дня на день можно будет услышать и их исполнителя.

Каждый день есть культурная программа, где Беларусь, Китай, Венесуэла могут душевно провести время и поделиться своими эмоциями о тех днях, которое они проводят на "Интервидении".

Ернар Садирбае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceda5768-76fd-48a0-bad0-37f9b2625bca/conversions/b25bc818-522b-43aa-9775-c3e57953c052-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceda5768-76fd-48a0-bad0-37f9b2625bca/conversions/b25bc818-522b-43aa-9775-c3e57953c052-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceda5768-76fd-48a0-bad0-37f9b2625bca/conversions/b25bc818-522b-43aa-9775-c3e57953c052-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceda5768-76fd-48a0-bad0-37f9b2625bca/conversions/b25bc818-522b-43aa-9775-c3e57953c052-xl-___webp_1920.webp 1920w Ернар Садирбае

Ернар Садирбаев, представитель Казахстана на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Мне рассказывал мой отец об "Интервидении", что когда-то был такой проект. Я сказал своим близким и родным, что буду принимать участие, они обрадовались".

Ван Си news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f414fb45-fe00-4fbf-93ea-b6d47727e4ed/conversions/0651d96a-78f2-46ee-b94c-bac2c7bf63f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f414fb45-fe00-4fbf-93ea-b6d47727e4ed/conversions/0651d96a-78f2-46ee-b94c-bac2c7bf63f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f414fb45-fe00-4fbf-93ea-b6d47727e4ed/conversions/0651d96a-78f2-46ee-b94c-bac2c7bf63f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f414fb45-fe00-4fbf-93ea-b6d47727e4ed/conversions/0651d96a-78f2-46ee-b94c-bac2c7bf63f2-xl-___webp_1920.webp 1920w Ван Си

Ван Си, представитель Китая на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025":

"Гости из других стран очень приветливые, очень милые, дружелюбные. Когда появляется свободная минутка и есть время пообщаться, происходит тот самый диалог культур, обмен опытом и любезностями".

График очень насыщенный, культурная программа ежедневная. Победитель проекта "Фактор.by" Иван Дятлов навестил Настю Кравченко и пожелал ей много всего хорошего.

Иван Дятлов, победитель талант-шоу "Фактор.by":

"Беларусь очень серьезно заявляет о себе на всех московских площадках. Я уверен, что это не просто так. Это значит, что подготовка максимальная".

Настя Кравченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e648682-f3c3-4e4d-a360-44b78a3fde99/conversions/70c90c0f-d2c6-414d-995d-b7dc83460daa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e648682-f3c3-4e4d-a360-44b78a3fde99/conversions/70c90c0f-d2c6-414d-995d-b7dc83460daa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e648682-f3c3-4e4d-a360-44b78a3fde99/conversions/70c90c0f-d2c6-414d-995d-b7dc83460daa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e648682-f3c3-4e4d-a360-44b78a3fde99/conversions/70c90c0f-d2c6-414d-995d-b7dc83460daa-xl-___webp_1920.webp 1920w Настя Кравченко