Хотел вылечить бессонницу, но попал в белорусскую тюрьму - поляка задержали на границе с марихуаной

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed1be2d-c3a3-4475-8e46-bda33d73c10c/conversions/e73e0c76-9054-47c5-8a46-db73c75ec920-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed1be2d-c3a3-4475-8e46-bda33d73c10c/conversions/e73e0c76-9054-47c5-8a46-db73c75ec920-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed1be2d-c3a3-4475-8e46-bda33d73c10c/conversions/e73e0c76-9054-47c5-8a46-db73c75ec920-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ed1be2d-c3a3-4475-8e46-bda33d73c10c/conversions/e73e0c76-9054-47c5-8a46-db73c75ec920-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ян Польски отбывает наказание в исправительной колонии в Беларуси. Он приговорен к трем годам лишения свободы по статье 382 УК Республики Беларусь.

В "Актуальном интервью" поляк рассказал, почему важно знать законы страны, в которую вы едете.

"Отправляясь в Беларусь, я забыл, что в кармане у меня 0,34 грамма медицинской марихуаны. Я употреблял ее около года из-за проблем в ночное время, то есть расстройства сна. Когда я собирался в Беларусь по делам, мне пришлось в последний момент переодеться из-за того, что я испачкал пиджак кетчупом. Я забыл, что в другом пиджаке были остатки предыдущей дозы. Собака на границе учуяла ее", - признался Ян Польски.

Осужденный рассказал, что в последние годы боролся с депрессией, возникшей на фоне смерти близкого человека. Он пользовался снотворным в течение двух лет, но потом стал бояться этих лекарств, так как несколько раз принимал таблетку дважды или путал с другим лекарством.

"Я увидел один репортаж и обратился к врачу в местную поликлинику. Он показал мне брошюру. Он сказал, что медицинская марихуана уже давно легальна в Польше. Она довольно широко используется. Я попробовал", - рассказал поляк.

При пересечении польской границы пограничный контроль провел обыск багажника автомобиля и багажа. Личного досмотра они не производили. "Уже на белорусской границе я проходил паспортный контроль, потом покупал страховку. В какой-то момент ко мне подбежала собака и учуяла содержимое моего кармана. Мне пришлось показать, что у меня в карманах, после чего все было конфисковано охранником. Тогда я подумал, что, кажется, у меня будут большие проблемы", - сказал Ян Польски.

Осужденный отметил, что не планировал провозить марихуану через границу, но в то же время он не уточнял законы страны.

На вопрос о том, получал ли осужденный какую-либо помощь от польских властей, были ли встречи с консулом, он ответил, что ему дважды вручали пакет с едой и косметическими средствами. Также на судебном заседании присутствовал консул, он обещал помочь, передал информацию от семьи Яна Польского.