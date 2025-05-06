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Хотел вылечить бессонницу, но попал в белорусскую тюрьму - поляка задержали на границе с марихуаной
Ян Польски отбывает наказание в исправительной колонии в Беларуси. Он приговорен к трем годам лишения свободы по статье 382 УК Республики Беларусь.
В "Актуальном интервью" поляк рассказал, почему важно знать законы страны, в которую вы едете.
"Отправляясь в Беларусь, я забыл, что в кармане у меня 0,34 грамма медицинской марихуаны. Я употреблял ее около года из-за проблем в ночное время, то есть расстройства сна. Когда я собирался в Беларусь по делам, мне пришлось в последний момент переодеться из-за того, что я испачкал пиджак кетчупом. Я забыл, что в другом пиджаке были остатки предыдущей дозы. Собака на границе учуяла ее", - признался Ян Польски.
Осужденный рассказал, что в последние годы боролся с депрессией, возникшей на фоне смерти близкого человека. Он пользовался снотворным в течение двух лет, но потом стал бояться этих лекарств, так как несколько раз принимал таблетку дважды или путал с другим лекарством.
"Я увидел один репортаж и обратился к врачу в местную поликлинику. Он показал мне брошюру. Он сказал, что медицинская марихуана уже давно легальна в Польше. Она довольно широко используется. Я попробовал", - рассказал поляк.
При пересечении польской границы пограничный контроль провел обыск багажника автомобиля и багажа. Личного досмотра они не производили. "Уже на белорусской границе я проходил паспортный контроль, потом покупал страховку. В какой-то момент ко мне подбежала собака и учуяла содержимое моего кармана. Мне пришлось показать, что у меня в карманах, после чего все было конфисковано охранником. Тогда я подумал, что, кажется, у меня будут большие проблемы", - сказал Ян Польски.
Осужденный отметил, что не планировал провозить марихуану через границу, но в то же время он не уточнял законы страны.
На вопрос о том, получал ли осужденный какую-либо помощь от польских властей, были ли встречи с консулом, он ответил, что ему дважды вручали пакет с едой и косметическими средствами. Также на судебном заседании присутствовал консул, он обещал помочь, передал информацию от семьи Яна Польского.
"Я сожалею только о том, что не удалось убедить суд назначить мне более мягкое наказание. Но все справедливо. Законы здесь строгие. Лекарственное средство после отбытия наказания я использовать не собираюсь", - подчеркнул осужденный.