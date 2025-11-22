Хренин рассказал, на чем акцентируется внимание при боевой подготовке

Люди должны чувствовать за спиной военную мощь, тогда все мирные задачи будут выполнены. Таким мнением поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время общения с журналистами.

22 ноября Виктор Хренин посетил праздничную церемонию принятия присяги в 72-м объединенном учебном центре. Здесь клятву на верность Родине дали более 2,3 тыс. парней. Всего же по стране военную присягу приняли свыше 10 тыс. новобранцев.

"Сегодня в Вооруженных Силах мы значительно изменили программы боевой подготовки и делаем акцент на индивидуальную подготовку, огневую выучку, тактическую и инженерную подготовку, овладение тактической медициной, управление беспилотными летательными аппаратами, противодействие БПЛА. Особое внимание уделялось и будет дальше уделяться физической подготовке наших военнослужащих. Как я отмечал раньше, мы уже на протяжении нескольких лет не имеем проблем и трудностей с призывным ресурсом", - рассказал министр обороны Беларуси.

Также Виктор Хренин отметил, что обстановка вокруг Беларуси не становится спокойнее, звучит агрессивная риторика со стороны соседних с нами стран и коллективного Запада. В этих условиях белорусы адекватно реагируют, а также готовят свои Вооруженные Силы.