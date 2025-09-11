Кинодилогия "Наши символы" от "Беларусьфильма" на больших экранах страны

Евгений Шлеменков, режиссер кинодилогии "Наши символы": "Изначально, когда я получил готовый сценарий, он был написан в академическом стиле - документалистика с использованием кинохроники. Однако позже в Министерстве культуры под руководством министра Руслана Иосифовича Чернецкого нам предложили немного изменить концепцию, чтобы сделать ее более понятной для детской аудитории. После этого мы начали искать подходящий формат. Честно скажу, я пересмотрел весь интернет, все фильмы о государственных символах других стран, но нигде не встретил подобного подхода. Чтобы из документалистики сделать игровое кино с элементами документалистики - такого я не видел. В нашем фильме эти элементы представлены, в первую очередь, архивными материалами, которые мы снимали в Национальном архиве, за что им большое спасибо, а также спикерами, которые сегодня присутствуют на премьере".