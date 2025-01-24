Кинологический центр пограничников уже 30 лет готовит служебных собак и кинологов. Он признан одним из лучших в СНГ и странах Восточной Европы. 24 января сотрудники центра празднуют юбилей.

Обучение четырехлапых напарников с кинологами под Сморгонью - это 110 учебных дней. Есть разные направления, в зависимости от того, где будет проходить дальнейшая служба: поиск наркотиков, оружия и боеприпасов в пункте пропуска, поиск по следу нарушителей на зеленой границе или охрана объектов.

Специфика работы непростая, требует серьезной дисциплины. И приучают к ней хвостатых помощников с детства. В центре есть свои племенные собаки и родительное отделение, где будущие четырехлапые стражи границ делают свои первые шаги.

Сергей Каминский, начальник Кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:

"С 2024 года мы начали восстанавливать работу служебных собак в паре. Организовали эту работу так, чтобы на каждой заставе было по одной паре. И дальнейшая работа будет совершенствоваться так, чтобы специалисты-кинологи, которые приходят из Кинологического центра, уже умели работать с этой парой".

В центре есть все необходимое для подготовки высококлассных специалистов, и даже собственная здравница с одним из лучших оборудований для оказания любой медицинской помощи собакам, и не только служебным.