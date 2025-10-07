Китай набирает все большую популярность для отдыха у белорусов - сколько стоят туры

Китай становится все более популярным направлением для путешествий у белорусов и более доступным, чем отдых в "райском европейском саду" с очередями на границе и проблемами с организацией. Этому способствует и безвиз между нашей страной и КНР, и открытие прямого авиасообщения.

Экскурсии, шоп-туры или пляжный отдых - в Китае турист может выбрать направление на любой вкус. Но стоит ли ехать в Китай и не разориться? Начнем с дороги. Вариантов попасть в Поднебесную несколько.

Из Минска в Санью: "Белавиа" 8 октября выполнит прямой рейс на Хайнань

В КНР нам можно находиться сроком до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в календарном году. Прямым рейсом из Минска можно улететь в столицу Пекин и город Урумчи. А 8 октября "Белавиа" выполнит первый рейс в Санью. Это главная курортная жемчужина острова Хайнань.

Мягкий тропический климат, кристально чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи и богатая флора делают направление настоящим раем для любителей отдыха и экзотики.

Владимир Баркун, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа":

"В свободной продаже мы начинали продавать места от 1400 рублей в одну сторону, соответственно 2400 туда-обратно. По таким ценам уже остались места на только некоторые даты, потому что в основном все распродано".

Кроме Саньи наш авиаперевозчик прорабатывает и другие маршруты - в Шанхай и Гуанчжоу. Но главный вопрос, волнующий туриста, собирать поездку самому или довериться профессионалам?

Ада Грибок, представитель туристического агентства:

"Все зависит от направления. Если мы берем остров Хайнань, то принимающие операторы нам предоставили очень хорошие условия по прайсам, по групповым трансферам, по предоставлению бесплатной обзорной экскурсии по городу Санья. Поэтому, конечно, конкретно по острову Хайнань, я считаю, что выгоднее брать пакет. Самая популярная продолжительность - это примерно туры на 10-11 ночей. Если брать из расчета именно эту продолжительность, то базовые четверки начинаются примерно от 2,5 тыс. долларов на двоих. Если мы берем хорошие базовые пятерки, это от 3 тыс".

Если ехать самостоятельно, жилье в целом по Китаю можно найти на любой вкус и кошелек. Бюджетные хостелы обойдутся от 15 до 30 долларов за ночь. Уровень отелей средней категории - от 40 до 70 долларов. Если нужны комфорт и роскошь, старт от 100 долларов и выше. А что насчет цен в заведениях?

Ада Грибок, представитель туристического агентства:

"Базовые цены на ресторан среднего класса в столице примерно будут от 20-25 долларов за чек на человека. На курорте Хайнань, куда мы продаем туры, там рестораны среднего класса чуть-чуть ниже, примерно 15-20 долларов (это средний чек). Рестораны более высокого уровня - средний чек на человека начинается от 35. И плюс на Хайнане есть еще стритфуд, фастфуды. Стритфуд в зависимости от закуски - 5-7 долларов стандартный набор".

Кстати, для тех, кто хочет узнать больше о китайской культуре или архитектуре, всегда можно выбрать авторские туры. Например, поездки по Великой Китайской стене или на экскурсии в древние города.

Чжао Цинцю, генеральный секретарь Асоциации китайских компаний:

"Город Санья - это центр, но у нас есть историческая столица - Сиань, это очень красивый исторический город, тоже стоит посетить. Конечно, столица Пекин, финансовый центр - Шанхай, промышленный центр - Гуанчжоу, Шэньчжэнь - центр IT, ИИ".