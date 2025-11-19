Клуб по пилотированию дронов заработал в минской гимназии

У белорусских школьников появилась возможность заниматься на реальных моделях беспилотников, ознакомиться с их устройством. Для этого в клубе имеются 10 дронов. Кроме того, ребятам предлагают занятия по пилотированию на виртуальных тренажерах.

"Военно-патриотический клуб уникален, потому как сможет сочетать традиционные формы патриотического воспитания молодежи с передовыми технологиями. А для этого создана база. Задача, которую мы ставим перед собой, это не просто подготовить будущих операторов БПЛА, а прежде всего высококвалифицированных лидеров, тех ребят, которые сформируют твердую убежденность, что навыки и умения, которые они приобретут в гимназии, послужат развитию нашей страны в дальнейшем".