Ко Дню Конституции световая проекция украсила здание Минского облисполкома

Необычный сюрприз для минчан подготовил Минский облисполком. Накануне на административном здании по улице Энгельса появился световой видеоряд с демонстрацией главных государственных символов - герба и флага, а также герба Минской области. Государственные символы сменяла надпись "Горжусь Минщиной, люблю Беларусь!"