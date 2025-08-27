Ко Дню знаний откроются новые школы в Фаниполе и Боровлянах

В школах и детских садах - последние штрихи перед встречей воспитанников. К 1 сентября обновили фасады, провели модернизацию и замену инженерных систем. Всего более тысячи учебных заведений в Минской области откроют двери для учеников.

Будут изменения и в учебном процессе. В школьной программе появится новый предмет "История Беларуси в контексте мировой истории", он будет изучаться в десятых и в одиннадцатых классах. Больше будет уроков физкультуры: вместо двух в неделю - три.