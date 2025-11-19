3.66 BYN
Кочанова: Люди должны ощущать справедливое отношение к себе
19 ноября в Гродненской области сенаторы проводят единый день приема граждан. Обсуждались вопросы здравоохранения, земельные и жилищные, трудовых отношений и социальной поддержки.
На личном приеме председателя Совета Республики Натальи Кочановой были озвучены проблемы жителей со всей страны. Многодетный отец обратился с вопросом о продлении аренды земельного участка, на котором находится его торговый павильон. Наталья Кочанова поручила продлить срок аренды до выхода его жены из декрета.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Это показатель работы власти на местах, руководителей организаций. Надо более глубоко вникать в вопросы, которые поступают от работников предприятий, актуальность еще и потому, что люди должны ощущать справедливое отношение к себе".
Все обращения, прозвучавшие 19 ноября на приеме, направлены в профильные ведомства для детального изучения. По наиболее острым вопросам даны поручения как на местном уровне, так и республиканском.