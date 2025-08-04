Когда Президент Беларуси прилетел в Белград - бомбардировки были приостановлены, вспоминают в Сербии

Беларусь и Сербия активизируют сотрудничество в формате межправительственной экономической комиссии. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский.

Президент Беларуси встречался с президентом Сербии в 2024 году на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Баку. И вот практическое продолжение договоренностей на высшем уровне. У нас есть подписанная дорожная карта сотрудничества на ближайшие три года. Сферы: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм, медицина, высокие технологии. Сербия - дружественная для нас страна, у нас много общих страниц в истории. Сербы с теплом вспоминают визит нашего Президента в 1999 году в Белград. Пресса назвала его тогда "Визит под бомбами НАТО".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский дает интервью корреспонденту Виктории Сенкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbab134a-20b1-43ec-8fea-4121f6658780/conversions/178309d1-a6f0-4223-b3eb-6cc9c42820d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbab134a-20b1-43ec-8fea-4121f6658780/conversions/178309d1-a6f0-4223-b3eb-6cc9c42820d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbab134a-20b1-43ec-8fea-4121f6658780/conversions/178309d1-a6f0-4223-b3eb-6cc9c42820d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbab134a-20b1-43ec-8fea-4121f6658780/conversions/178309d1-a6f0-4223-b3eb-6cc9c42820d6-xl-___webp_1920.webp 1920w Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский дает интервью корреспонденту Виктории Сенкевич

Сергей Малиновский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии и по совместительству в Северной Македонии:

"Казалось бы, прошло уже более 25 лет с момента этих событий, крайне трагичных для сербов, но они до сих пор остаются очень живыми в памяти. Меня удивило, что об этом помнят буквально все поколения: не только те, кто был непосредственным свидетелем, но и молодые люди, родившиеся уже после начала агрессии НАТО. Они знают или слышали о том, что Президент Беларуси был единственным зарубежным лидером, который посетил Сербию в самый трудный и трагический для нее момент, тем самым оказав и моральную, и символическую поддержку. Для сербов это очень ценно. Практически во всех слоях общества до сих пор помнят об этом".

Сербы помнят визит Президента Беларуси в 1999 году

Дипломат рассказал, как к нему подходили сербские женщины - и в Белграде, и в других городах - и рассказывали, что когда Президент Беларуси прилетел в Белград, тогда еще Югославию, это был единственный день, когда бомбардировки были приостановлены, и их дети хотя бы одну ночь могли спокойно поспать.

"Мировая повестка, или, если говорить нейтрально, геополитическая ситуация, безусловно, оказывает влияние. Несмотря на то, что наши государства близки, географически мы находимся на значительном расстоянии друг от друга. Между нами расположены страны, которые либо как члены Евросоюза ввели санкции против нашей страны, либо присоединились к ним. Конечно, к большому сожалению, хотя Сербия не вводила никаких ограничений для белорусского экспорта, и у нас были хорошие возможности для активного развития экономического сотрудничества, текущая ситуация, о которой вы упомянули, все же негативно сказывается. К сожалению. Сейчас мы вместе с сербскими партнерами ищем пути поддерживать и развивать сотрудничество в этих условиях", - констатировал Сергей Малиновский.