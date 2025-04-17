Когда у служебных собак начинается пенсия и какая жизнь после? Узнали у военного кинолога

Александр Давыдов - старший преподаватель кинологического центра ВС Беларуси в студии "Первого информационного" рассказал, есть ли у служебных собак пенсия.

По его словам, собака по достижении 8-летнего возраста уходит на пенсию. Но если она еще пригодна, то создается комиссия, которая продлевает ей срок службы еще на год. И так происходит ежегодно, потому что ей необходимо подтверждать свою форму.

Если пес не подходит для дальнейшей работы, то его выбраковывают. При этом Александр Давыдов уточнил, что таких собак стараются пристроить.