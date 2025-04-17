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Когда у служебных собак начинается пенсия и какая жизнь после? Узнали у военного кинолога
Александр Давыдов - старший преподаватель кинологического центра ВС Беларуси в студии "Первого информационного" рассказал, есть ли у служебных собак пенсия.
По его словам, собака по достижении 8-летнего возраста уходит на пенсию. Но если она еще пригодна, то создается комиссия, которая продлевает ей срок службы еще на год. И так происходит ежегодно, потому что ей необходимо подтверждать свою форму.
Если пес не подходит для дальнейшей работы, то его выбраковывают. При этом Александр Давыдов уточнил, что таких собак стараются пристроить.
Животные уже хорошо социализированы и идут на контакт. На это влияет и характер службы. "Солдат приходит и уходит. Собаке дается время, чтобы она привыкла к другому хозяину. И за счет нескольких смен хозяев она уже постепенно привыкает к этому. И потом разлуку она переносит чуть легче".