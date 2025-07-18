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Кого просят о помощи, а кого ловят на сайтах знакомств. Как мошенники выбирают своих жертв
Женщины попадаются на социнженерию, мужчины - на азартные и романтические схемы. Это показал анализ судебной практики по делам о мошенничестве с использованием информационно-коммуникационных технологий, проведенный Генеральной прокуратурой по итогам 2024 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление уголовно-судебного надзора Генпрокуратуры.
Анализ выявил существенные закономерности в социально-демографической характеристике потерпевших в зависимости от способа совершения мошенничества. Эти различия отражают специфику целевой аудитории, на которую ориентируются мошенники, и уязвимость определенных групп перед конкретными схемами обмана.
Среди потерпевших от ИКТ-мошенничества с использованием различных приемов социальной инженерии наблюдается явное преобладание женщин (77,9 %).
Это указывает на особую эффективность психологических манипуляций (звонки "родственников в беде", сообщения о блокировках счетов и т.п.) в отношении женской аудитории.
Женщины составляют 100% потерпевших от обмана под видом благотворительной деятельности
Преступники явно эксплуатируют социальные установки и эмпатию, чаще приписываемые женщинам. Потерпевшие-женщины превалируют и в мошенничестве, выразившемся в заключении гражданско-правовых договоров (65,6 %), что может быть связано с большей вовлеченностью их в определенные виды гражданско-правовых отношений.
Мужчины составили абсолютное большинство потерпевших от мошенничества с использованием сайтов знакомств (84,8 %)
Это отражает специфику "романтического" мошенничества, где злоумышленники чаще создают фальшивые женские профили. Они также доминируют среди потерпевших от мошенничества, связанного с инвестициями в "биржи" и розыгрыши (59,6 %), что коррелирует с большей склонностью мужчин к рискованным финансовым операциям и азартным играм.
Люди старше 50-летнего возраста становятся жертвами обмана легенд о помощи родственникам
Возрастные группы потерпевших тоже показывают четкую специализацию. Люди старше 50-летнего возраста - наиболее уязвимая группа для социальной инженерии (74,7 %). Они чаще становятся жертвами телефонных мошенничеств, обмана, доверчивости, легенд о помощи родственникам.
Молодежь 18-29 лет уязвима в мошеннических дистанционных сделках с недвижимостью (56,3 %) и псевдоинвестициях в "биржи" и розыгрыши (65,4 %).
Это указывает на вовлеченность молодых людей в онлайн-транзакции, поиск быстрой прибыли и заключение договоров в цифровой среде.
Люди среднего возраста (30-49 лет) - наиболее массовая группа среди потерпевших от ИКТ-мошенничества
Люди среднего возраста (30-49 лет) - наиболее массовая группа среди потерпевших от ИКТ-мошенничества с заключением гражданско-правовых договоров (53,1 %) и значительная в социнженерии (22,1 %), поскольку эта группа экономически активна и вовлечена в широкий спектр договорных отношений.
Социально-экономический статус (занятость) потерпевших также коррелирует с типами мошенничества. Работающие, учащиеся доминируют во всех категориях как основная экономически активная группа населения. Их доля особенно высока среди потерпевших от мошенничеств, выразившихся в использовании сайтов знакомств (93,9 %), обмане под видом благотворительной деятельности (100%), дистанционных сделках с недвижимостью (84,4 %), заключении прочих гражданско-правовых договоров (70,5 %).
Безработные, неучащиеся чаще попадаются в инвестиционные ловушки (46,2 %), что может указывать на поиск ими источников дохода или увлечение азартными схемами.
Таким образом, социально-демографическая характеристика потерпевших - ключевой фактор, предопределяющий риск стать объектом определенного вида мошенничества. Пожилые женщины становятся главной мишенью психологических манипуляций (социнженерия). Они наиболее уязвимы для эмоционального давления и обмана по телефону.
Молодые мужчины - группа риска для "азартных" и "романтических" схем. Их вовлеченность в цифровую среду, склонность к риску и поиску быстрой выгоды или отношений делает их жертвами инвестиционного мошенничества и мошенничества на сайтах знакомств.
Экономически активное население (работающие, учащиеся 18-49 лет) - основная группа для договорного и имущественного мошенничества. Их активность в заключении сделок (особенно дистанционных), использовании услуг и участии в финансовых операциях создает широкое поле для злоупотребления доверием и обмана. А безработные, неучащиеся уязвимы для обещаний легких денег. Их статус делает их восприимчивыми к инвестиционным аферам и мошенническим предложениям заработка.
В Генпрокуратуре отметили, что преступники при выборе способа мошенничества и построении схемы целенаправленно ориентируются на социально-демографические особенности и связанные с ними поведенческие модели потенциальных жертв. Это подчеркивает необходимость разработки дифференцированных мер профилактики и информирования, адресованных конкретным группам риска. Понимание криминологической сущности мошенничества, его постоянно эволюционирующих способов и портрета потенциальных жертв - это основа для эффективной самозащиты.