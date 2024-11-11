Кого ждут хорошие финансовые новости в новом году - в рубрике "Контекст"

Новый год - это всегда и новые изменения. Тавтология здесь уместна: ведь с 1 января затронули не только финансовое благополучие граждан разных возрастов и профессий, но и социальную сферу, трудовые отношения, страховую деятельность и многое другое.

Изменились базовая величина и минималка. Бюджетники ждут прибавки к зарплате. Есть хорошие новости для многодетных семей. Также внесены изменения в Налоговый кодекс.

Информация будет полезной для владельцев авто и недвижимости. С какими еще новациями начинаем этот год?

Новый год начался с прибавки к зарплате бюджетников. Дело в том, что с 1 января увеличилась базовая ставка. Теперь она составляет 270 рублей. А к ней привязаны практически все выплаты. Бюджетники могут работать сверх нормы и получать дополнительный доход. Разумеется, только при согласии работника. Руководители бюджетных организаций могут утверждать меньшее количество штатных сотрудников, чем это обозначено нормативами. Еще один важный показатель, который влияет на размер пособий, стипендий, налогов, сборов, штрафов, - базовая величина. Она повышена до 42 рублей. Ровно одну базовую стоит регистрация брака. А вот разводиться стало невыгодно - за рассмотрение в суде соответствующего иска надо заплатить 168 рублей.

Сразу на 100 рублей увеличивается минимальная заработная плата. 726 рублей - это сумма, меньше которой ни один белорусский работодатель не может оценивать труд своих работников. Что касается традиционной социальной поддержки, то для работающих пенсионеров теперь никаких ограничений по размеру пенсий. Будущим мамам и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, новые возможности по выплате пособий. Из ключевого: увеличился размер пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Хорошие новости для многодетных семей. На 5 лет продлена программа семейного капитала. Стало больше вариантов досрочного использования средств. Особенно когда речь идет о решении жилищного вопроса. Учеба и здоровье также в приоритете. Социальные бонусы в 2025 году тоже никто не отменяет. МАРТ и Ассоциация розничных сетей подписали Соглашение о продлении скидок на социально значимые товары. Уязвимые слои населения продолжат совершать покупки со снижением цены до 10 %.