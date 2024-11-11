3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кого ждут хорошие финансовые новости в новом году - в рубрике "Контекст"
Автор:Илона Волынец
Новый год - это всегда и новые изменения. Тавтология здесь уместна: ведь с 1 января затронули не только финансовое благополучие граждан разных возрастов и профессий, но и социальную сферу, трудовые отношения, страховую деятельность и многое другое.
Изменились базовая величина и минималка. Бюджетники ждут прибавки к зарплате. Есть хорошие новости для многодетных семей. Также внесены изменения в Налоговый кодекс.
Информация будет полезной для владельцев авто и недвижимости. С какими еще новациями начинаем этот год?
Новый год начался с прибавки к зарплате бюджетников. Дело в том, что с 1 января увеличилась базовая ставка. Теперь она составляет 270 рублей. А к ней привязаны практически все выплаты. Бюджетники могут работать сверх нормы и получать дополнительный доход. Разумеется, только при согласии работника. Руководители бюджетных организаций могут утверждать меньшее количество штатных сотрудников, чем это обозначено нормативами. Еще один важный показатель, который влияет на размер пособий, стипендий, налогов, сборов, штрафов, - базовая величина. Она повышена до 42 рублей. Ровно одну базовую стоит регистрация брака. А вот разводиться стало невыгодно - за рассмотрение в суде соответствующего иска надо заплатить 168 рублей.
Сразу на 100 рублей увеличивается минимальная заработная плата. 726 рублей - это сумма, меньше которой ни один белорусский работодатель не может оценивать труд своих работников. Что касается традиционной социальной поддержки, то для работающих пенсионеров теперь никаких ограничений по размеру пенсий. Будущим мамам и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, новые возможности по выплате пособий. Из ключевого: увеличился размер пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Хорошие новости для многодетных семей. На 5 лет продлена программа семейного капитала. Стало больше вариантов досрочного использования средств. Особенно когда речь идет о решении жилищного вопроса. Учеба и здоровье также в приоритете. Социальные бонусы в 2025 году тоже никто не отменяет. МАРТ и Ассоциация розничных сетей подписали Соглашение о продлении скидок на социально значимые товары. Уязвимые слои населения продолжат совершать покупки со снижением цены до 10 %.
Земельную амнистию продлили еще на 3 года. Теперь у граждан будет больше времени, чтобы оформить все документы, а нагрузка на землеустроителей снизится. Начал действовать и обновленный Налоговый кодекс. Но что важно: ставки налогов не повысили, а проиндексировали на уровень инфляции. Возьмем, к примеру, транспортный налог. Для автовладельцев легкового авто ставка составит 70 рублей. На мотоцикл - 46. Меняются и расчетные стоимости квадратных метров различных видов недвижимости. От них, например, зависит налог на квартиры. Вырос "налог для богатых" - по ставке 25 % надо платить, если сумма превысит 220 тыс. рублей. И информация для тех, кто получает доход от операций с криптовалютами. С 2025 года придется платить налог по ставке 13 %. Если же сделка прошла через Парк высоких технологий, то не надо. Как видим, новый год начинаем по-новому. Но без каких-то кардинальных изменений. Зачем начинать все с чистого листа, когда можно добавить несколько свежих штрихов, чтобы идти в ногу со временем.
Президент
Все
Новогоднее обращение, метро, разговор на тему выборов и работы в регионах. Итоги недели Президента
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Новый препарат для лечения депрессии создали в России
Спасти демографию или заселить Марс? Зачем Дурову 100 детей, а Маску - семейный комплекс
Режим Зеленского потерял контроль над крупнейшим месторождением лития на западе ДНР
2025-й: новогодние кошмары, недружеские подарки и предсказания астрологов на разных континентах
Регионы
Все
Происшествия
Все