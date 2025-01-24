Коллективная безопасность и оснащение войск. Итоги работы ОДКБ за 2024 год подвели в Москве

Коллективная безопасность, укрепление союзнических отношений, подготовка к 80-летию Победы. Итоги работы ОДКБ в 2024 году подвели в Москве. По словам генерального секретаря организации, год был непростым и сегодня надо сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность в зоне ответственности ОДКБ.



Так, на саммите в Астане была утверждена Декларация Совета коллективной безопасности. Главы государств приняли ряд решений, чья основная цель - укрепление союзнических связей, наращивание внешнеполитической координации и оснащение войск коллективных сил ОДКБ современными образцами вооружения и военной техники.

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

"В течение 2024 года ОДКБ активно взаимодействовала с международными организациями (ООН, СНГ, ШОС), успешно реализовала мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ на территории России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также практические мероприятия в формате специальных операций постоянного действия. Приняла активное участие в формировании повестки и обсуждении региональных проблем в рамках Второй Минской конференции по евразийской безопасности. В целом нами предпринимались усилия по совершенствованию информационного и аналитического обеспечения работы Организации, имеющего целью, кроме прочего, повышение уровня осведомленности о деятельности ОДКБ".