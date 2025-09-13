3.63 BYN
Колонна байкеров добралась до центра Минска, украсив брутальным ревом моторов улицы столицы
Автор:Андрей Козлов
Минск сегодня - в особенной атмосфере! Наша столица празднует день рождения. Любимому городу 958 лет. У Дворца спорта в Минске сейчас весь спектр эмоций!
Колонна байкеров добралась до центра белорусской столицы, украсив своим брутальным ревом моторов городские праздничные гуляния и церемонию открытия Олимпийского дня, которая проходит в эти минуты.
Байкеров ждали здесь особенно, заполнив каждый квадратный метр у Дворца спорта и сделав массу ярких кадров (подробности в видео).