Колонна байкеров добралась до центра Минска, украсив брутальным ревом моторов улицы столицы

Минск сегодня - в особенной атмосфере! Наша столица празднует день рождения. Любимому городу 958 лет. У Дворца спорта в Минске сейчас весь спектр эмоций!

Колонна байкеров добралась до центра белорусской столицы, украсив своим брутальным ревом моторов городские праздничные гуляния и церемонию открытия Олимпийского дня, которая проходит в эти минуты.

Байкеров ждали здесь особенно, заполнив каждый квадратный метр у Дворца спорта и сделав массу ярких кадров (подробности в видео).

мотоциклистыМинск