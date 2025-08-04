Будет хлеб - будет мир. Белорусские военные выдвинулись в поля, чтобы помочь сельчанам справиться с урожаем. Основные аргументы людей в погонах на аграрных гектарах - профессионализм, дисциплина, работа на совесть. Свою задачу солдаты и офицеры рассматривают исключительно как боевую. Это значит, что без победы они не уйдут.

Слаженный труд белорусов смущает некоторых деятелей за рубежом. Политтехнологам НАТО вообще непонятно, как создавать образ агрессоров из хлеборобов в погонах. О колосках, патриотизме и безопасности - в проекте "Диспозиция".

Очень актуальную тему обсуждают на островках отечественной оппозиции. Служивые способны обеспечить не только военную, но заодно продовольственную безопасность, чтобы хлеб на столах дымился и малыши радовались. А это не что иное, как посягательство на будущее без люстраторов. Если страна способна себя прокормить и защитить, свалить ее стержень практически невозможно. А потому под эвентуальный нож следует пускать карьеру таких военных. Выехали в поля бойцы поддержать аграриев во время уборочной - нужно "взять всех на заметку".

Комбайны работают в поле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cefcf394-632e-4c0b-ac60-d2dc15b20f82/conversions/3b621633-0fcc-484d-9fd4-e97c2df0da88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cefcf394-632e-4c0b-ac60-d2dc15b20f82/conversions/3b621633-0fcc-484d-9fd4-e97c2df0da88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cefcf394-632e-4c0b-ac60-d2dc15b20f82/conversions/3b621633-0fcc-484d-9fd4-e97c2df0da88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cefcf394-632e-4c0b-ac60-d2dc15b20f82/conversions/3b621633-0fcc-484d-9fd4-e97c2df0da88-xl-___webp_1920.webp 1920w

Здесь ведь дело не только в хлебе или рапсе для белорусов, белорусы ведь и под санкциями выживают. Тут нужно брать выше - Европу, можно сказать, отечественная армия нагло подставила. Легионы седовласых политтехнологов и генералов НАТО разгоняют версию о неминуемой агрессии Минска в ходе совместных стратегических учений "Запад-2025", а белорусские военные к сельчанам едут зерно перевозить.

Как образ врага из таких "варваров" взращивать? Хоть бы в гибридную атаку пошли подразделения из Синеокой на Берлин и Париж. Но нет, они зерносушилки штурмом берут. Вскоре налогоплательщик - ЕС - допрос властям учинит: против кого возводятся многомиллиардные стены и заборы, зачем к белорусской границе дивизии перебрасываются? Если армия вступает в битву за урожай, то точно к наступательным агрессивным действиям не готовится. Хотя тут можно и поспорить - в битве за урожай настроение у солдат и офицеров как раз наступательное.

Помощь армейских подразделений сельчане уже успели оценить. Военные "заразили" специалистов по рапсу и хлеборобов дисциплинированностью, а аграрии солдат - любовью к каждому колоску. Слово "задача" в полях Витебской, Гомельской и Могилевской областей теперь носит особый характер.

Игорь Пуховский, директор ООО "Беленево" Сенненского района:

"Помощь военнослужащих очень актуальна, потому что у нас своего транспорта на отвозку зерна не хватает. Конкретно нашему хозяйству они помогают уже с 2005 года на постоянной основе".

Как известно, в Литве на депутатском уровне призвали аннулировать аккредитацию "Представительства белоруской демократии". Это после идей нашего соотечественника о создании чуть ли не национальных анклавов в балтийской республике, где будут проживать преимущественно белорусы. Надо сказать, эта инициатива не столь уж плохая. А если бы санкции против автономного округа ввели, белорусы как минимум зерном сумели бы помочь.