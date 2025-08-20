Колташов объяснил, почему у Беларуси и Ирана есть потребность в сближении

Когда мир шатается, держаться нужно вместе. Вопреки глобальной турбулентности, Беларусь и Иран выстраивают мост экономической стабильности. Как двум странам удается не просто выстоять, а найти опору друг в друге, пояснил экономист, директор Института нового общества (Россия) Василий Колташов.

"Сейчас речь идет о развитии производства сельскохозяйственной техники белорусского образца в Иране. Это будет означать расширение товарооборота. Как минимум это коснется погрузки оборудования, деталей. Со стороны Ирана также будет увеличиваться поток товаров в Беларусь", - считает эксперт.

Он предположил, что между Беларусью и Ираном и далее будет наблюдаться продолжение роста товарооборота. Но почему возник такой динамичный рост товарооборота? Василий Колташов объясняет это тем, что на первом месте оказались политические причины, ведь сейчас в мировой экономике при крайне нестабильной обстановке страны, которые не желают быть колониями Запада, стараются друг с другом соединиться и обеспечить взаимную экономическую поддержку, что позволит укрепить в целом торговлю и промышленность.