Команда белорусских и российских ученых удостоена награды за разработку уникальных спинальных систем

Команда белорусских и российских ученых удостоена престижной премии Союзного государства за совместную разработку уникальных спинальных систем с использованием технологий прототипирования. Работа велась на протяжении почти десяти лет и охватывает все этапы - от диагностики плода до комплексного лечения. Подробности в "Актуальном интервью".

Как сообщил главный внештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Тесаков, награда стала итогом масштабной совместной работы. В сотрудничестве участвовали ведущие учреждения двух стран: Национальный центр травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера (Россия) и РНПЦ травматологии и ортопедии (Беларусь). "Возникла не идея, а необходимость систематизировать подходы. Не подражать, а систематизировать, поделиться, не хранить в тайне, а разработать совместный продукт", - пояснил Дмитрий Тесаков.

Разработанная система предназначена для оказания специализированной помощи при самых тяжелых поражениях позвоночника у детей. "Мы систематизировали диагностический подход. Но должен быть не просто стандарт, а некая система, которая бы предусматривала все этапы, и самое главное, своевременно", - подчеркнул Дмитрий Тесаков.

Особенностью системы является раннее начало диагностики - на этапе внутриутробного развития. Эксперт описал этот процесс: "На втором скрининге определяется, какая анатомия у плода. В том числе визуализируется костно-суставная система и позвоночник. Врожденные аномалии развития практически в 90 с лишним процентов могут визуализироваться уже на этом сроке".

"При выявлении вот этих пороков развития, тут же женщина направляется на вышестоящий уровень в РНПЦ "Мать и дитя", где проводят дополнительное исследование уже на экспертном уровне, на специальном оборудовании для принятия решения оставлять развиваться эту беременность или ее необходимо прерывать именно по медицинским показаниям", - рассказал Дмитрий Тесаков.