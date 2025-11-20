Команда БГУ заняла первое место на международном чемпионате по робототехнике

От научных достижений до творческих способностей. Поддержка наших ребят во всех сферах - приоритет. Наши студенты завоевывают престижные награды и достойно представляют страну на международной арене.

Команда БГУ - победитель международного чемпионата

Быть первыми для студентов БГУ - уже традиция. Так, команда факультета прикладной математики и информатики, а также факультета радиофизики и компьютерных технологий стали лучшими на международном чемпионате по робототехнике. Интеллектуальный турнир включал серию футбольных игр роботов, которых студенты заранее смоделировали и запрограммировали на автономную работу.

Волонтерское движение БГПУ имени Максима Танка

Особое место в жизни студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка занимает волонтерское движение. Ольга Неровня вот уже на протяжении девяти лет посвящает себя работе с детьми с особенностями психофизического развития. Концерты, художественные мастер-классы. К каждому ребенку здесь нужен свой индивидуальный подход.

"Дарить детям радость, чтобы они подарили мудрость" - этот девиз стал ориентиром для студентов и преподавателей БГПУ. А их горящие глаза объединяют в стремлении к созиданию и помощи.

Мотивированные, образованные и активные студенты - залог успешного развития государства и стратегический ресурс страны.