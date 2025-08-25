Команда Минского ОМОНа стала первой на соревнованиях по тактической стрельбе

Сотрудники ОМОНа ГУВД Мингорисполкома заняли первое место на международных соревнованиях по тактической стрельбе в России. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на МВД.

В Гудермесе (Чечня) состоялся XII Открытый чемпионат по тактической стрельбе, посвященный памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В 2024 году минские омоновцы также заняли первое место.

Упражнения, разработанные с учетом современных тенденций боевой подготовки, позволили участникам продемонстрировать навыки владения оружием, тактического мышления и командной работы в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как сообщает ТАСС, соревнования состоялись на базе Российского университета спецназа. В них участвовало около 400 бойцов из 43 команд, представляющих спецподразделения России, Беларуси и Кувейта.