3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Команда Минского ОМОНа стала первой на соревнованиях по тактической стрельбе
Сотрудники ОМОНа ГУВД Мингорисполкома заняли первое место на международных соревнованиях по тактической стрельбе в России. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на МВД.
В Гудермесе (Чечня) состоялся XII Открытый чемпионат по тактической стрельбе, посвященный памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В 2024 году минские омоновцы также заняли первое место.
Упражнения, разработанные с учетом современных тенденций боевой подготовки, позволили участникам продемонстрировать навыки владения оружием, тактического мышления и командной работы в условиях, максимально приближенных к реальным.
Как сообщает ТАСС, соревнования состоялись на базе Российского университета спецназа. В них участвовало около 400 бойцов из 43 команд, представляющих спецподразделения России, Беларуси и Кувейта.
Соревнования проходили пять дней, участники выполняли 16 приближенных к условиям реального боя упражнений. Программа включала стрельбу, преодоление полос препятствий, оказание медпомощи, аэроразведку целей БПЛА, работу в условиях ограниченной видимости и в условиях применения светошумовых средств и так далее.