Комфортное проживание: как готовятся общежития вузов и колледжей Беларуси к новому учебному году

Социальная поддержка молодежи - один из главных приоритетов Беларуси. В начале 2025 года обеспеченность студентов местами в общежитиях составляла более 90 %. Во всех областных центрах страны созданы комфортные условия для иногородних.

Студенческий городок - это маленький мир со своим укладом, традициями и правилами. Общежития готовятся принимать своих жителей. Задача - сделать так, чтобы ребята о периоде учебы вспоминали с особой теплотой.

В общежитии № 8 для студентов педагогического университета насчитывается более 1 тыс. мест. Обеспечить комфортные условия проживания - в приоритете.

Ольга Дымкова, председатель профкома студентов БГПУ им. Максима Танка:

"На балансе нашего университета на сегодняшний день находится 8 общежитий. Благодаря им мы можем обеспечить более 3 тыс. иногородних студентов койко-местом. Уже с 25 августа у нас стартует кампания по заселению иногородних студентов. Продлится она до 29 августа".

Просторные холлы, тренажерный и актовый залы, комнаты самоподготовки - для учебы, отдыха и быта оборудовано все необходимое. Общежитие - квартирного типа, в каждом блоке по 2 комнаты.

Римма Неменкина, заведующая общежитием № 8 БГПУ им. Максима Танка:

"Общежитие готово на 100 %, поскольку оно сравнительно новое. Глобальных строительных работ не требуется".

Последние приготовления завершают и в общежитии Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ. Ежегодная традиция - обеспечение жильем всех иногородних учащихся.

Андрей Готто, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ:

"В общежитии проживает ежегодно порядка 250 учащихся. Каждый год мы готовимся к новому учебному году, проводим косметические ремонты".