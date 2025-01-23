"Компетентность и высокая активность". Сергей Лебедев высказался о досрочном голосовании в Жодино

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Все этапы предвыборной кампании и сами выборы Президента Беларуси проходят на высоком уровне. Особенно заметна активность в дни досрочного голосования как в столице, так и регионах.
Об этом сегодня заявил Сергей Лебедев, находясь с визитом в Жодино. Он посетил городскую комиссию по выборам. Кроме того, генеральный секретарь Содружества Независимых Государств побывал на участках для голосования. Среди них и фабричный. Это здание общежития предприятия "Світанак".
Сергей Лебедев встретился с членами комиссии и наблюдателями. Символично, именно в Жодино на фабрике по производству трикотажа выпустили футболки в подарок для тех, кто голосует впервые. А таких только в городе машиностроителей более 500. Всего, по данным городской комиссии, в Жодино за 2 дня досрочно проголосовали уже свыше 16 % местных избирателей.
Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ: "Люди хорошо подготовлены. Все члены участковых и территориальных избирательных комиссий знают свои обязанности, свои функции, хорошо проинструктированы. Этому способствовала предварительная хорошая учеба на всех уровнях, организованная Центральной избирательной комиссией, другими структурами. И на наши вопросы члены участковых и избирательных комиссий всегда дают компетентные ответы. Не скрою, нас всех порадовала высокая активность".
Отметим, в Беларуси работают около 300 как краткосрочных, так и долгосрочных наблюдателей от СНГ. 24 января в Минск приедут также председатели и члены центральных избирательных комиссий России, Кыргызстана, Азербайджана и других стран.