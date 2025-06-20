Кому выгодна третья мировая - обсуждают эксперты "Клуба редакторов"

"Вы посмотрите, что Иран смог очень быстро оправиться. 8 часов понадобилось для того, чтобы восстановить систему государственного и военного управления, 8 часов - уточнить решение, 8 часов - определить цели и нанести ответный удар. Причем ответный удар был нанесен сохраненными ракетными соединениями и воинскими частями. А была сохранена его основа. Причем удар наносился не самыми, как говорится, такими технологичными ракетами. "Саджиль" и "Фаттах" сегодня еще не использовались. Первый раз мы видели с вами "Саджиль". Очень сильно напоминало полет "Орешника". И по сути своей вот этими ракетами, которые они применяли в средней дальности, они успешно смогли пробить, первое, систему "Хец" (в переводе с иврита "Стрела") дальнего действия, за ним систему среднего оперативного уровня "Пращу Давида", затем этот самый "Железный купол".