Контроль за оплатой платных парковок усилят в Минске
В Минске усилят контроль за оплатой платных парковок. Об этом сообщил генеральный директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Андрей Зырянов во время совещания в Мингорисполкоме, пишет БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 мая подписал указ №218, которым вносятся изменения в указ от 3 октября 2006 года №589 "Об упорядочении работы автомобильных стоянок и парковок". Согласно документу, порядок работы парковок и стоянок, а также взимания платы за них будет определен Совмином. Нормы указа в части введения нового порядка работы автопарковок и стоянок вступают в силу в конце августа этого года.
Как пояснил Андрей Зырянов, в столице активно внедряются новые инструменты контроля. Для фиксации нарушений будут использоваться видеокамеры РУП "Белтелеком", мобильные комплексы типа "Паркрайт", а также планшеты у контролеров парковок. "Мы будем выявлять владельцев транспортных средств, которые пользуются платными парковками и не оплачивают. В таких случаях будут формироваться претензии. Если долг не погашен добровольно, материалы направим в суд с добавлением судебных издержек", - отметил он.
Опознать платные парковки можно по дорожному знаку, информационному щиту и синей разметке. По словам руководителя, установка видеокамер планируется выборочно, в зависимости от особенностей каждой площадки. На одних объектах будут работать камеры с видеоаналитикой, на других - мобильные комплексы или контролеры.
В дальнейшем планируется создание единой информационной системы, которая объединит сервисы по парковкам и стоянкам, эвакуации транспортных средств, а также позволит водителям через приложение заранее видеть свободные места и совершить оплату удобным образом.