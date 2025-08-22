Контроль за оплатой платных парковок усилят в Минске

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12816956-eea3-4744-a351-e6cccaed54a8/conversions/18b1c289-3b7b-44cd-90b4-ce23d0f76b9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12816956-eea3-4744-a351-e6cccaed54a8/conversions/18b1c289-3b7b-44cd-90b4-ce23d0f76b9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12816956-eea3-4744-a351-e6cccaed54a8/conversions/18b1c289-3b7b-44cd-90b4-ce23d0f76b9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12816956-eea3-4744-a351-e6cccaed54a8/conversions/18b1c289-3b7b-44cd-90b4-ce23d0f76b9c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Минске усилят контроль за оплатой платных парковок. Об этом сообщил генеральный директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Андрей Зырянов во время совещания в Мингорисполкоме, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 мая подписал указ №218, которым вносятся изменения в указ от 3 октября 2006 года №589 "Об упорядочении работы автомобильных стоянок и парковок". Согласно документу, порядок работы парковок и стоянок, а также взимания платы за них будет определен Совмином. Нормы указа в части введения нового порядка работы автопарковок и стоянок вступают в силу в конце августа этого года.

Как пояснил Андрей Зырянов, в столице активно внедряются новые инструменты контроля. Для фиксации нарушений будут использоваться видеокамеры РУП "Белтелеком", мобильные комплексы типа "Паркрайт", а также планшеты у контролеров парковок. "Мы будем выявлять владельцев транспортных средств, которые пользуются платными парковками и не оплачивают. В таких случаях будут формироваться претензии. Если долг не погашен добровольно, материалы направим в суд с добавлением судебных издержек", - отметил он.

Опознать платные парковки можно по дорожному знаку, информационному щиту и синей разметке. По словам руководителя, установка видеокамер планируется выборочно, в зависимости от особенностей каждой площадки. На одних объектах будут работать камеры с видеоаналитикой, на других - мобильные комплексы или контролеры.