Коркотадзе: Задача - воспитать такое поколение, чтобы для него священными оставались 22 июня и 9 мая

На пленарном заседании говорить будут о нашем великом общем наследии. Мы - белорусы и россияне - братские народы, не просто хранящие историческое достояние, но и выступающие единым фронтом против фальсификации истории.

Задача, как всегда, бить по истории для лишения будущего. Сейчас в Европе наблюдается опасная тенденция - приравнять СССР с фашистской Германии как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Цель проста - обелить своих предков и показать, что Советский Союз вовсе не освободитель, а оккупант. Они боятся идей, которые были тогда у СССР - интернационализма, социализма, коммунизма, социальной справедливости. Этих идей в буржуазной Европе сейчас опасаются. Наша главная задача - музеев, мемориалов, исторического сообщества и общества в целом - воспитать такое поколение, чтобы для него по-прежнему священными оставались даты 22 июня и 9 мая".