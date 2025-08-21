Германия и Франция во время Минских переговоров в 2015 году были посредниками, и все помнят, чем все закончилось. В этот раз они тоже выступают на передовой. Могут ли переговоры по Украине завершиться позитивно уже в 2025 году, все ли договоренности могут быть реализованы. На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Эксперт обозначил, что в 2025 году присоединились к переговорам, кроме Франции и Германии, другие игроки, а германская сторона не занимает нейтральную позицию. "По-моему, единственный, кто жестко настаивал на немедленном заключении перемирия в Белом доме, был канцлер Германии Фридрих Мерц. Кстати, он также был единственным, кто публично и прямо поспорил на встрече 18 августа с президентом США Дональдом Трампом", - отметил Владимир Корнилов.

Он заметил, что сейчас позиция Германии в значительной степени отличается от тех посреднических усилий, которые на словах когда-то предлагала Ангела Меркель. Однако позиция, которую занимает сейчас Европа, нельзя назвать конструктивной, считает эксперт. И этого там не скрывают, "они хотят сорвать любые договоренности, хотят торпедировать любое мирное соглашение".

Владимир Корнилов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8f0e61-a3a1-4975-b345-8fb2a2d4977d/conversions/58611326-b68a-4dbe-9c85-b7f1f4c31d67-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8f0e61-a3a1-4975-b345-8fb2a2d4977d/conversions/58611326-b68a-4dbe-9c85-b7f1f4c31d67-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8f0e61-a3a1-4975-b345-8fb2a2d4977d/conversions/58611326-b68a-4dbe-9c85-b7f1f4c31d67-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8f0e61-a3a1-4975-b345-8fb2a2d4977d/conversions/58611326-b68a-4dbe-9c85-b7f1f4c31d67-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Корнилов

"Именно поэтому они так долго и упорно, вплоть до встречи в Белом доме (а в случае с Мерцем и во время встречи там), настаивали на немедленном прекращении огня. Ведь дальше нужно заниматься тем, чем занимались после Минских договоренностей 2015 года те самые европейские страны - то есть довооружение Украины, мобилизация ресурсов, набор новых отрядов и подготовка к новому витку напряженности, нападению против России, Донбасса, Крыма", - указал российский политобозреватель.