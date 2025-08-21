3.70 BYN
Корнилов: Европа хочет сорвать любые договоренности по украинскому вопросу
Германия и Франция во время Минских переговоров в 2015 году были посредниками, и все помнят, чем все закончилось. В этот раз они тоже выступают на передовой. Могут ли переговоры по Украине завершиться позитивно уже в 2025 году, все ли договоренности могут быть реализованы. На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Эксперт обозначил, что в 2025 году присоединились к переговорам, кроме Франции и Германии, другие игроки, а германская сторона не занимает нейтральную позицию. "По-моему, единственный, кто жестко настаивал на немедленном заключении перемирия в Белом доме, был канцлер Германии Фридрих Мерц. Кстати, он также был единственным, кто публично и прямо поспорил на встрече 18 августа с президентом США Дональдом Трампом", - отметил Владимир Корнилов.
Он заметил, что сейчас позиция Германии в значительной степени отличается от тех посреднических усилий, которые на словах когда-то предлагала Ангела Меркель. Однако позиция, которую занимает сейчас Европа, нельзя назвать конструктивной, считает эксперт. И этого там не скрывают, "они хотят сорвать любые договоренности, хотят торпедировать любое мирное соглашение".
"Именно поэтому они так долго и упорно, вплоть до встречи в Белом доме (а в случае с Мерцем и во время встречи там), настаивали на немедленном прекращении огня. Ведь дальше нужно заниматься тем, чем занимались после Минских договоренностей 2015 года те самые европейские страны - то есть довооружение Украины, мобилизация ресурсов, набор новых отрядов и подготовка к новому витку напряженности, нападению против России, Донбасса, Крыма", - указал российский политобозреватель.
По мнению Владимира Корнилова, из этих действий можно понять, что позиция Европы является абсолютно деструктивной, однако позиция Трампа пока что колеблется. Вообще, как сказал эксперт, Европе тяжело переломить американского президента, и многие обратили внимание, как с ним заискивали европейские деятели, как вдруг отступили от своих требований, которые жестко выдвигали еще некоторое время назад. "Сейчас европейцы не кричат, кроме Мерца, о необходимости перемирия, теперь они стали заявлять, что будут сидеть и что-то решать. В данный момент стоит вопрос, кто кого продавит", - заключил Владимир Корнилов.