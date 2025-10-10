Корональная дыра на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле 12 октября

Солнце с ореолом над домами в городе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48f63e4-b0ec-4d57-8d2f-05795d75c7e2/conversions/e7420783-292e-4da1-b838-23cfd500212c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48f63e4-b0ec-4d57-8d2f-05795d75c7e2/conversions/e7420783-292e-4da1-b838-23cfd500212c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48f63e4-b0ec-4d57-8d2f-05795d75c7e2/conversions/e7420783-292e-4da1-b838-23cfd500212c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48f63e4-b0ec-4d57-8d2f-05795d75c7e2/conversions/e7420783-292e-4da1-b838-23cfd500212c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Корональная дыра на Солнце, согласно прогнозу, начнет воздействовать на Землю 12 октября, что может вызвать магнитные бури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. На настоящий момент стоит прогноз на слабые магнитные бури", - говорится в сообщении.