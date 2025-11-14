Коррупционный скандал, или Как 100 млн долларов "Энергоатома" исчезли в карманах чиновников

В украинском "Энергоатоме", который отвечает за все, что питается от электричества и еще греет, грянул коррупционный перформанс. Назовем его так: "Внезапное прозрение власти". Еще в понедельник чиновники были белыми и пушистыми, а к четвергу - все уже в камерах, как селедка в банке.

Следствие утверждает, что через коррупционную схему, получившую название "Шлагбаум", отмыто 100 млн долларов. Среди фигурантов - большие друзья Зеленского.

Скандал вышел далеко за рамки уголовного дела и спровоцировал политический кризис. А еще заложил мину под западную помощь, которая рискует испариться, словно роса на солнце.

Подозреваемые - целая банда из семи ловкачей, включая Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Зеленского, совладельца "студии "Квартал 95". Он полагал, что дружба с президентом - это лицензия на грабеж. Среди фигурантов - бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома", а также бухгалтер теневого офиса. Ему было настолько тяжко, что он, например, жаловался на неудобства от переноски коробки с наличкой! Это есть в материалах следствия. Бедняге приходилось таскать по полтора миллиона долларов. Во время обысков изъято более 4 млн долларов. В общем - упарился он. Пятеро уже под стражей, а Миндич - в Израиле. Откуда его не выдадут - он имеет гражданство этой страны. Зеленский хлопочет санкциями против него, чтобы сделать вид, будто не знал о "друге". А весь Киев гудит, как улей после пинка. Настолько, что бывший начальник штаба террористического "Азова" говорит, что если власть не перестанет спасать своих жуликов, то народ с автоматами, возьмут ответственность на себя. Звучит возвышенно, но пахнет военным переворотом. Для Зеленского это как оказаться меж двух огней - между недовольными силовиками и злым Западом. В такой позиции обычно не выживают.

Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня":

"Эти антикоррупционные органы Украины, не были независимыми. Они изначально создавались смотрящими из Соединенных Штатов Америки еще в 2015 году для того, чтобы держать под контролем постмайданную власть во главе с Порошенко. Заметьте, практически ни одного громкого дела эти "независимые антикоррупционные структуры" за 10 лет нахождения в этих своих кабинетах не организовали. Это о многом говорит, согласитесь. Но вот сейчас мы понимаем, что американские хозяева явно спустили с цепи этих товарищей, явно недовольны тем, что Зеленский попытался этому препятствовать. То есть, соответственно, он попытался помешать американцам вести свои дела там, в Украине. И в отношении него стали действовать гораздо жестче. Сам, в общем, доигрался".

Давайте не обманываться: дело "Энергоатома" - всего лишь торчащий над водой кусок льда, а под ним - целый айсберг коррупционных схем, готовый потопить всю страну. Повсеместно, от энергетики до сельского хозяйства, эти схемы плодятся, как кролики. Телестендапы главного сказочника страны - Зеленского - действуют не так, как 5 лет назад. Его попытки заболтать ситуацию напоминают грацию циркового жонглера, у которого мячики падают один за другим. Но это вообще не смешно. Брюссельские чиновники, которые и сами не без греха, смотрят на киевские трюки с закупкой шапок-ушанок по цене мерседесов и чешут в затылках, видя, что вся Украина - это одна большая серая зона, поделенная между своими пацанами, у которых шаблон такой: воруй, делись, заметай следы. Иронично, но факт: страну жрут свои же, как паразиты в яблоке, которое Запад пытается отполировать для вступления в ЕС. Брюссель морщится, Вашингтон хмурится. Ну, - да, ну, - да! С чистоплотностью в Киеве, та же беда, что и с контрнаступлением - все переносится на потом. Страны "Большой семерки", в частности Германии, уже выразили свое "фи".

И, конечно, финальный аккорд этого безумного симфонического оркестра - традиционное и неизменное: "Во всем виноват Кремль". В офисе Зеленского уже выпустили разъяснение: эти коррупционные схемы, эти распилы, эти аресты, этот маячащий вотум недоверия и угрозы переворота. Все это - многоходовочка Путина. Тут логика такая: Зеленский - это ж главный борец с коррупцией. А коррупционеры (попавшиеся) - это ж кремлевские агенты.