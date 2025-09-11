Космос в каждом выступлении. Директор Национальной школы красоты об особенностях шоу "Мисс Беларусь"

Всего один день остался до грандиозного финала "Мисс Беларусь – 2025". На протяжении месяца 24 девушки со всех регионов страны упорно готовились к конкурсу, оттачивали искусство дефиле, изучали этикет, посещали мастер-классы и занимались благотворительностью. Кстати, у красавиц вовсе не модельные профессии. Среди них врачи, экономисты, аграрии, технологи и даже дирижеры.

О том, где пройдет финал, как к нему готовятся белоруски и каким должен быть образ главной грации страны, в интервью рассказала директор - художественный руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич.

"Финал шоу состоится 12 сентября во Дворце спорта. Билеты на финал уже в продаже, и мы будем рады видеть всех, кто придет поддержать нас и финалисток нашего конкурса красоты", - отметила руководитель школы национальной школы.

Что касается интересных особенностей, она отметила, что основной концептуальной темой конкурса станет космос. Космическая тематика будет проходить через все выступления и выходы участниц, включая их наряды, которые полностью отражают эту идею. Причем все костюмы подготовлены исключительно белорусскими дизайнерами, и это для нас особенно важно.

"Выбрать девушку, которая будет представлять нашу страну, - большая ответственность. Она станет примером для многих, будет олицетворять Беларусь как внутри страны, так и на международной арене. Могу поделиться своим субъективным мнением: безусловно, как руководитель Национальной школы красоты, я считаю, что визуальная привлекательность играет важную роль. Все-таки это мисс, это красавица нашей Беларуси, - отметила директор. - Визуальная красота играет не менее важную роль, чем внутренняя составляющая. На мой взгляд, в человеке должны быть такие качества, как стрессоустойчивость, терпение, сила воли, а также доброта, искренность и любовь к своим родным, близким и к Родине".

Божена Еремич рассказала, как проходят будни финалисток. Подготовка включает не только репетиции, но и активную общественную деятельность. Основное время, занимает репетиционно-подготовительный процесс. Девушки очень усердно учат постановки, которые достаточно сложны: это не просто дефиле, а номера с хореографическими элементами, требующими серьезной подготовки. Но будни финалисток насыщены не только репетициями - они участвуют в различных мероприятиях.





2025 год объявлен Годом благоустройства, и конкурсантками решили внести свой вклад, вложить частичку сердца в этот проект. Наши девушки принимали участие в таких мероприятиях. В Советском районе Минска они помогали благоустраивать территорию, участвовали в благотворительных акциях, даже помогали чистить клетки животных. Сейчас мы этим занимаемся. В перспективе планируется благотворительная фотовыставка. Девушки уже познакомились с животными, которых мы будем показывать и демонстрировать, чтобы они как можно скорее нашли своих хозяев. Это мероприятие состоится уже после финала конкурса.