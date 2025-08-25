Крафтовое производство - семейная сыроварня в Молодечненском районе расширяет ассортимент

Производство сырных итальянских и французских деликатесов из белорусского молока освоила семья Поляковых. История крафтового ремесла началась 6 лет назад. Тогда супруги переехали из Минска в деревню Полочаны под Молодечно и открыли фамильную сыроварню.

На ней кисломолочный продукт готовят из цельного коровьего, козьего и даже овечьего молока. Экспериментируют с начинками и формами - в сыр добавляют трюфель, паприку, оливки, грецкий орех, вяленый томат, пажитник, розмарин и даже уголь.

Антон Поляков, директор семейной сыроварни:

"Сам сыр нужно периодически ворочать, чтобы сырная голова хороша закрылась. На одну сторону примерно 20 минут прессования нужно, чтобы сформировалась корочка сыра. Это нужно, чтобы в дальнейшем плесень не попала внутрь сыра".

Мария Полякова, основательница семейной сыроварни:

"Отличие наших сыров в том, что они сделаны из цельного молока, то есть мы не сливаем сливки, и они немного отличаются по вкусу от заводских, представленных на рынке. Кроме твердых сыров мы делаем и мягкие сыры, например, с белой и голубой плесенью, что очень востребовано, людям на экскурсиях они очень нравятся. Даже на самые яркие сыры найдутся свои ценители в Беларуси".