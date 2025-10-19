"Краса Беларуси": скоро станет известно имя победительницы конкурса красоты для многодетных мам

Неделя родительской любви продолжается в Беларуси. По всей стране проходят масштабные мероприятия, поздравительные акции и тематические форумы.

Совсем скоро определят самую красивую многодетную маму на юбилейном Республиканском конкурсе красоты "Краса Беларуси".

Каждая финалистка, их всего 15, - уже победительница, потому что это чистый героизм воспитывать троих, как минимум, детей и быть великолепной в своей профессии.

Организовать такое количество хороших мероприятий и состязаний для конкурсантов могли только такие же амбициозные девушки, которые проходили эти испытания и не раз.

Александра Никифорова, организатор конкурса "Краса Беларуси":

"У нас было несколько этапов: творческие номера участниц, постановка дефиле для финального события. Был также стилистический этап, который мы организовали при поддержке наших партнеров: девушки могли попробовать себя в роли стилистов и самостоятельно преобразиться. Сегодня пройдет самый главный этап - финал. Мы покажем не только наших прекрасных красавиц на сцене, но и поднимем важные вопросы, чтобы все присутствующие почувствовали, перед какими задачами и переживаниями стоит каждая девушка, каждая женщина, даже если она еще только собирается стать матерью".

"Наша страна - это большая семья, и только вместе, объединяясь с женщинами, мы сможем преодолеть все необходимое", - отметила организатор конкурса.

В кулуарах девушки рассказали, что этот конкурс помог им раскрыть свою женственность, красоту и мудрость.

Анна Горбакова, организатор конкурса "Краса Беларуси":

"Мы гордимся тем, что в финал нашего шоу попали лучшие многодетные мамы страны. Когда я об этом говорю, испытываю трепет - я невероятно ими горжусь. Приглашаю вас окунуться в атмосферу материнства и почувствовать это самим. Вы будете поражены, какие у нас замечательные многодетные мамы".