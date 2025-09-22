Красное золото Беларуси: чем клюква привлекает белорусов

Осень - урожайная пора. С начала сентября в Беларуси можно запастись витаминами из леса на год вперед. Сейчас в разгаре клюквенный сезон. Ягода "проживает" на болотах и промышленных плантациях, купить бордовое лакомство можно и на сельхозярмарках.

Рубиновая россыпь, болотный виноград, журавлиная ягода или белорусское красное золото - все это о клюкве. А клюквенной столицей по праву считается болото Ельня, которое занимает первое место в Беларуси по запасам бордового лакомства. На этой территории каждый год проводят фестиваль и конкурс по сбору ягоды на время.

Валерий Драбо, председатель районного Совета депутатов Миорского райисполкома:

"По оценке Академии наук, ежегодный сбор клюквы, если пересчитать в евро, составляет примерно 400 тыс. Т.е., если собрать весь урожай, за 2 года можно стать долларовым миллионером".

Клюква входит в пятерку чемпионов по содержанию антиоксидантов. Она богата витаминами C и К, группы B, минералами, органическими кислотами. Ягода укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение. Также это заработок в сезон для обычных белорусов, а для производителей - возможность удивить. На полках магазинов можно найти разнообразие товаров с добавлением ягоды: от сладостей до мясной продукции.

Наталья Анцулевич, ведущий маркетолог ОАО "ГУМ":

"Встречаются и колбасы с клюквой, и сыры, и кондитерские изделия - шоколад, джем, мармелад, печенье. Наибольшей популярностью пользуется клюква в сахаре".

Именно клюква в сахарной пудре из Глубокого - популярный десерт среди туристов.