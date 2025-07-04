Крестный ход и ночная процессия. 4 июля стартует Будславский фест

4 июля в Будславе стартует традиционный, уже 35-й по счету, духовный фестиваль в честь христианской святыни - чудотворной иконы Матери Божией Будславской.

Форум, включенный в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пройдет 4 и 5 июля. "Милосердие Божье - доверяем Тебе" - такой девиз для праздника в этом году выбрали организаторы.

Программа фестиваля включает в себя презентации пилигримок, молодежные интерактивы, тематические конференции, крестный ход и впечатляющую ночную процессию с копией образа Матери Божией Будславской.

Фестивальной особенностью этого года станет святое богослужение, которое впервые возглавит Апостольский нунций архиепископ Иньяцио Чеффалиа. Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.

На торжества в город стекаются паломники со всей Беларуси.