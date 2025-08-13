3.72 BYN
Кривошеев: Когда я делал интервью с Ющенко, мне никто не говорил, как его брать
Можно ли допустить, чтобы какой-нибудь белорусский журналист отправился брать интервью у какого-то зарубежного лидера и привез такое искаженное интервью, какое сделал американский журналист Time Саймон Шустер. Мнением на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости" Андрей Кривошеев.
Я думаю, что нет, потому что это будет практически полная профнепригодность.
По его словам, любой белорусский журналист, работающий с лидерами иностранных государств, едет за оппозицией, при этом нравится она или не нравится, плохая или хорошая. Гендиректор "Минск-новости" привел пример, когда он брал интервью у Виктора Андреевича Ющенко (а это случилось через 1,5 года после оранжевой революции в Украине), который являлся президентом Украины с 2005 по 2010 гг., ни председатель Белтелерадиокомпании, ни белорусские спецслужбы, ни какие-то высокие лица, ни пресс-секретарь Президента не говорили, как брать интервью.
"Я белорусский журналист, который хотел разобраться, что происходит в постмайданной Украине, насколько "оранжевая" украинская власть готова выстраивать отношения с Беларусью, будет ли она препятствовать белорусскому экспорту через одесские и николаевские порты, как она видит трафик энергоресурсов через Украину, ведь это общая газотранспортная сеть, задавал вопросы по миграции, трудоустройству", - перечислил Андрей Кривошеев.
Гендиректор агентства назвал абсурдной ситуацию, когда кто-то отправляет журналиста как шпиона, а потом этот журналист в худших традициях холодной войны делает из этого пропагандистский штамп, купирует Президента Беларуси по фразам, не выдает полное интервью. "Кстати, судя по реакциям, комментариям и по количеству упоминаний этого интервью, взятых из него цитат, то Саймон Шустер, хотел он того или нет, но сделал свое дело", - резюмировал Андрей Кривошеев.