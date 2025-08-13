Кривошеев: Когда я делал интервью с Ющенко, мне никто не говорил, как его брать

Можно ли допустить, чтобы какой-нибудь белорусский журналист отправился брать интервью у какого-то зарубежного лидера и привез такое искаженное интервью, какое сделал американский журналист Time Саймон Шустер. Мнением на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости" Андрей Кривошеев.

Я думаю, что нет, потому что это будет практически полная профнепригодность. Андрей Кривошеев

По его словам, любой белорусский журналист, работающий с лидерами иностранных государств, едет за оппозицией, при этом нравится она или не нравится, плохая или хорошая. Гендиректор "Минск-новости" привел пример, когда он брал интервью у Виктора Андреевича Ющенко (а это случилось через 1,5 года после оранжевой революции в Украине), который являлся президентом Украины с 2005 по 2010 гг., ни председатель Белтелерадиокомпании, ни белорусские спецслужбы, ни какие-то высокие лица, ни пресс-секретарь Президента не говорили, как брать интервью.

"Я белорусский журналист, который хотел разобраться, что происходит в постмайданной Украине, насколько "оранжевая" украинская власть готова выстраивать отношения с Беларусью, будет ли она препятствовать белорусскому экспорту через одесские и николаевские порты, как она видит трафик энергоресурсов через Украину, ведь это общая газотранспортная сеть, задавал вопросы по миграции, трудоустройству", - перечислил Андрей Кривошеев.

Как обратил внимание председатель правления Белорусского союза журналистов, Виктор Ющенко был тем лидером, который согласился дать интервью журналисту из Беларуси и который отвечал предельно искренне и откровенно на все вопросы. "Это интервью было опубликовано Белтелерадиокомпанией "без купюр", изъятий, ограничений, даже несмотря на то, что там были неприятные для белоруса вещи. Например, как устремление Украины в НАТО (хотя уже тогда предлагали этой стране широкий евразийский формат отношений)", - уточнил он.