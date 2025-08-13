Кривошеев об искажении интервью с Лукашенко на Западе: Редакция Time не суверенна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df2b431-1a3c-4f29-98d0-5641166de6ec/conversions/6404aa0c-8d7d-43a0-92f8-7d00ab789da2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df2b431-1a3c-4f29-98d0-5641166de6ec/conversions/6404aa0c-8d7d-43a0-92f8-7d00ab789da2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df2b431-1a3c-4f29-98d0-5641166de6ec/conversions/6404aa0c-8d7d-43a0-92f8-7d00ab789da2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9df2b431-1a3c-4f29-98d0-5641166de6ec/conversions/6404aa0c-8d7d-43a0-92f8-7d00ab789da2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко дал интервью американскому журналу Time. Однако в итоговом западном материале искажены мысли белорусского лидера.

О том, как пропаганда и манипуляции влияют на подачу интервью, рассказал председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев в "Актуальном интервью".

"В телеверсии Белтелерадиокомпании мы увидели классное интервью. В нем нет ни одного слабого эпизода. Там есть и история, и первопричины конфликта между Россией и Украиной, и попытки Беларуси урегулировать войну. И, конечно, хотелось увидеть его без купюр. Журналист его испортил своими пропагандистскими клише, фактологическими ошибками, которые мы ему готовы были простить, если бы он просто разместил целиком интервью. Мы увидели, что редакция Time не суверенна, не является независимой в своей позиции", - отметил Андрей Кривошеев.

По мнению гендиректора агентства "Минск-Новости", самый главный вопрос задал не американский журналист, а сам Президент Беларуси. Вопрос касался доверия Трампу, новой администрации США и в целом коллективному Западу, НАТО, Украине, действительно ли они хотят мирно решить вопрос.

"Во время интервью произошла шизофрения журналистская. Первую половину интервью журналист доказывал, что суверенитет это высшая ценность абсолютная, и Соединенные Штаты никому ничего не навязывают, а вторая половина интервью прямо противоречила первым вопросам журналиста", - сказал Андрей Кривошеев.