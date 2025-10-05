"Выборы в Чехии не внесут существенных изменений в общий воинственный настрой Евросоюза. В стране и до этого наблюдалось противостояние между правительством и президентом, звучали противоречивые заявления: одни более лояльные, другие менее. Для нашего восточного объединения, Евразийского экономического союза и глобального большинства ситуация вряд ли изменится, ведь Чехия по-прежнему сильно зависит от Евразии, особенно в вопросах логистики, маршрутов и экономики. С другой стороны, националисты и либералы, что само по себе удивительный, но, к сожалению, работающий союз, выступают за новые стены между Евросоюзом и Россией, Беларусью, Большой Евразией. Они достаточно сильны, опираются на поддержку Брюсселя, обладают финансовыми ресурсами. Кроме того, сейчас у них появился особый энтузиазм ломать собственные демократические традиции в угоду Брюсселю", - отметил Андрей Кривошеев.