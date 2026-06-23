Крупко: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не беспокоились

Ситуация на Гомельщине, обстановка на границе с Украиной и реакция граждан на недавние заявления Зеленского. Президент Беларуси заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко.

Обстановка, заверил руководитель региона, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание.

Также главе государства было доложено, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. По итогам доклада Президенту Иван Крупко ответил на вопросы журналистов.

"Эту острую тему нельзя было обойти во время доклада. И глава государства интересовался, как на это реагируют люди, как складывается ситуация", - рассказал Иван Крупко.

"Анализируя разные мнения, комментарии людей, наверное, Владимиру Зеленскому необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднялась новая волна с вопросом, которого фактически нет. Мы понимаем, что эти трюки, уловки отводят внимание от основной темы, обсуждаемой сегодня жителями Гомельской области и всей страны, - от трагедии с автобусом. Эта ситуация получает жесткую оценку людей", - обратил внимание Иван Крупко.

Председатель облисполкома доложил Президенту и о том, как разворачивалась ситуация после трагедии, как слаженно работали белорусская и российская стороны, как координировались действия по оказанию медицинской и психологической помощи и организации возвращения взрослых и детей домой. "Я доложил главе государства о слаженной работе с правительством, Администрацией Президента, всеми белорусскими министерствами. От всех чувствовалась очень серьезная поддержка", - отметил руководитель области, доклады которого ежечасно шли председателю правительства, главе Администрации Президента.

"Ведется серьезная работа по реабилитации детей и взрослого. Все эти моменты с самых первых минут четко докладывались главе государства, ситуация контролировалась четко", - сказал Иван Крупко, напомнив, что продолжаются и следственные действия.

Одной из тем обсуждения стала ситуация, которая складывается на границе

"Ведется постоянная работа по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для наших жителей, работы экономики. И Президенту также доложено о ситуации в приграничных районах, в принципе на всей границе. Наверное, ни для кого не секрет, что уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействию с населением, с другими службами силового блока. Ситуация, как и в целом в мире, сложная, но стабильная, контролируемая. Вопросы безопасности сегодня - на самом важном уровне", - отметил председатель облисполкома.

Главе государства также было доложено, что все процессы в регионе идут четко, слаженно, работает экономика, работают социальные учреждения.

"Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан", - подчеркнул Иван Крупко.

Отдельным блоком в докладе - кадровые вопросы

В центре внимания подготовка молодых руководителей. В этом направлении в регионе реализуются 2 проекта для нужд сельского хозяйства и промышленности. В общей сложности уже подготовлено около 200 человек.

Иван Крупко рассказал Президенту и о подходах в работе с кадрами в Гомельской области. "По всем назначениям около 80 % идут из реестра или из резерва кадров облисполкома. У нас работают 2 хорошие школы. Уже на протяжении 5и лет - "Школа молодого руководителя", которую ведет комитет по сельскому хозяйству облисполкома. За 5 лет выпустили около сотни человек. Примерно 30 % работают руководителями, остальные двигаются по должностной лестнице. И это хороший потенциал для дальнейшей работы руководителя", - убежден Иван Крупко.

"Очень неплохо работает и "Школа молодых промышленников" в синергии облисполкома и союза нанимателей. Из прогрессивных специалистов готовим тоже будущих руководителей. За 5 лет уже прошли обучение около 90 человек. Сегодня они работают и заместителями, и руководителями промышленных предприятий. Думаю, работа в таких важных направлениях в "Школе молодого промышленника", как экономика, финансы, искусственный интеллект даст возможность молодым дарованиям дальше развивать промышленность Гомельщины и другие сферы", - добавил руководитель области.

Еще одна важная тема доклада - подготовка в области к уборке зерновых

Как доложил Иван Крупко, основные вопросы решены, идет работа по подготовке комбайнов и сушильного хозяйства. Область рассчитывает на урожай в объеме около миллиона 100 тыс. т зерновых колосовых, а также около 100 тыс. т рапса.

Речь шла и о проектах по модернизации животноводческой отрасли, строительству профилакториев для телят, что позволит снизить падеж скота. Иван Крупко заверил, что поставленные задачи до 1 сентября будут реализованы в полном объеме.

Что касается динамики социально-экономического развития области, то, как заверил губернатор, экономика выходит на плановые показатели. Существенно прибавляет сельское хозяйство, выровнялась ситуация в промышленности, реализуются задачи в строительной отрасли, растет сфера торговли.

По словам Ивана Крупко, за 5 месяцев ВРП по области составил уже 101,2 %. "И с каждым месяцем мы прирастаем. В сельском хозяйстве - рост и выполнение задач на 105,3 %. По I кварталу было снижено производство промышленности - 98,5 %. Сегодня мы вышли уже на 100,9 % и ожидаем около 101,5 % рост развития промышленной отрасли. Это соответственно даст прирост в целом ВРП", - отметил он.

Глава региона обратил внимание, что сегодня выполняются задачи в строительной отрасли. Рост товарооборота составил 105,3 %. Рост заработной платы - в плановых значениях, которые были приняты на 2026 год. "В целом по всем основным задачам, поставленным на Всебелорусском народном собрании руководителем нашей страны, председателем правительства, созданы условия, чтобы по полугодию максимально были выполнены", - сделал акцент председатель.

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