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Кто на свете всех умнее? Какое место занимает Беларусь в рейтинге по IQ
Возможность это определить предлагает прохождение международного теста на IQ.
Данные основаны на результатах 1 млн 390 тыс. участников со всего света, которые прошли тот же тест в 2024 году.
Первая тройка самых интеллектуальных держав: Китай, Южная Корея и Япония.
Там мастерски проходят сложные тесты. Беларусь уверенно занимает 16-ю позицию. Наши интеллектуалы с блеском обгоняют Францию, Сербию, Италию.
Польша - на 40-й строке, Латвия - на 47-й, Литва - на 49-й, Украина - на 78-м месте. Это по-прежнему худший результат в Европе.