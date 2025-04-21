Кто на свете всех умнее? Какое место занимает Беларусь в рейтинге по IQ

Возможность это определить предлагает прохождение международного теста на IQ.

Данные основаны на результатах 1 млн 390 тыс. участников со всего света, которые прошли тот же тест в 2024 году.

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Первая тройка самых интеллектуальных держав: Китай, Южная Корея и Япония.

Там мастерски проходят сложные тесты. Беларусь уверенно занимает 16-ю позицию. Наши интеллектуалы с блеском обгоняют Францию, Сербию, Италию.