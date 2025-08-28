Кубраков: Беларусь может помочь Пакистану в подготовке сотрудников правоохранительных органов

Беларусь готова оказать помощь Пакистану в подготовке сотрудников правоохранительных органов, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Наша делегация МВД находится с визитом в этой стране. Накануне состоялась рабочая встреча главы белорусского ведомства с пакистанским коллегой. Стороны обсудили вопросы совместной работы, обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.

В первую очередь это касается таких направлений служебной деятельности, как противодействие незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции и терроризму. Беларусь имеет значительный опыт и отработанную систему подготовки кадров по различным специальностям для правоохранительных органов иностранных государств и готова оказать содействие в данном вопросе, подчеркнули в МВД.