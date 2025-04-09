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Куда направляются деньги от продажи пустующего дома, рассказала Виктория Верина
Заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Госкомимущества Виктория Верина рассказала, куда направляются средства от покупки ветхого или пустующего дома.
"Средства от продажи идут в местные бюджеты, которые могут в последующем использоваться на развитие инфраструктуры, ремонт дорог, организацию очередных аукционов по продаже ветхого жилья. Работа не останавливается, и подводить черту нельзя, потому что такие дома постоянно появляются", - констатировала эксперт.
Факт
Основной критерий пустующего дома - это непроживание в нем в течение трех лет.
Как варьируются цены на пустующие дома. Какую работу проводят с ветхими домами. Зачем был создан Единый реестр пустующих домов. Об этом и не только смотрите в "Актуальном интервью".