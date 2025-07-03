Кульминацией Дня Независимости в Минске стали фейерверк и акция "Споем гимн вместе"

В Минске масштабная патриотическая акция "Споем гимн вместе" и праздничный фейерверк стали яркой кульминацией Дня Независимости, пишет БЕЛТА.

Вечером на площади у стелы "Минск - город-герой" тысячи горожан и гостей столицы объединились в исполнении Государственного гимна Республики Беларусь. К всенародному флешмобу присоединились участники гала-концерта "Сильны в единстве, едины в песне", артисты, волонтеры, зрители и молодежь.

Момент исполнения гимна стал особенно трогательным и значимым - над площадью раздается единый голос, флаги поднимаются в небо, на лицах людей - эмоции гордости и сплоченности.